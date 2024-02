In piazza a sostegno del sindaco 

Solidarietà da tutta l’Isola per il sindaco di Oniferi Davide Muledda che domenica sera è stato vittima di un atto intimidatorio. Il Consiglio comunale condanna il gesto, la Pro Loco organizza per stasera una manifestazione di solidarietà. Lui preferisce il silenzio dopo il rogo divampato intorno alle 19.50, vicino al santuario della Madonna della Pace (località Soloai), quando la sua auto ha preso fuoco. Un atto doloso in una giornata di festa, con i carri allegorici del Carnevale, conclusa in tristezza e sdegno per l’accaduto. I vigili del fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme, ma il mezzo è andato distrutto.

I messaggi

Il Consiglio comunale «condanna fortemente il vile gesto compiuto nei confronti del nostro sindaco, il quale ha sempre dimostrato disponibilità al dialogo e al confronto, con il fine di superare nel miglior modo qualsiasi difficoltà e divergenza. Siamo vicini a lui e alla famiglia. Questo gesto non rappresenta in alcun modo il nostro paese, ora fortemente colpito. Ringraziamo la comunità vicina in questo momento, e auspichiamo una reazione delle forze dell’ordine per far luce sui responsabili». La Pro Loco organizza una manifestazione nella piazza principale: «Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà al sindaco. Questa vigliaccheria non trova nessuna giustificazione e comprensione. Oggi alle 19 ci incontreremo in piazza del Popolo per mostrare vicinanza a un uomo che non meritava tutto ciò e che intendiamo ringraziare per tutto il bene e l’operato svolto finora». Calorosa la vicinanza dimostrata da amministratori di tutta la Sardegna. «Ancora una volta un sindaco è fatto oggetto di violenza barbara. La mia vicinanza umana, civile e politica a Davide Muledda», dice il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana. L’Unione dei Comuni della Barbagia, guidata dal sindaco di Sarule Paolo Ledda, dice: «Un modus operandi che condanniamo con forza come sindaci, colleghi, amici di Davide a cui va tutta la nostra solidarietà, stima umana e professionale. Una persona come lui non può aver fatto niente che possa aver danneggiato o offeso la sua amata comunità». Solidarietà dal sindaco di Orani, Marco Ziranu, che guida la Comunità montana, dai rappresentanti regionali e provinciali di Europa verde-Verdi e dalla candidata alla presidenza della Regione Alessandra Todde.

