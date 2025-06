In periferia regnano le erbacce 

Dove il Comune è intervenuto, il risultato si vede. Parchi, rotatorie, zone pubbliche ripuliti da rovi e vegetazione incolta. Ma basta allontanarsi dai viali centrali o spostarsi verso le zone più periferiche per ritrovarsi di fronte a un’altra Oristano: quella dove l’erba secca domina il paesaggio, le sterpaglie si arrampicano sui cancelli e l’incuria sembra aver messo radici. L’amministrazione rivendica il suo impegno: «Abbiamo già completato gli sfalci antincendio e quelli nelle aree non irrigue, rimangono solo piccoli interventi, come intorno al cimitero - assicura l’assessora all’Ambente, Maria Bonaria Zedda - A breve inizieremo i lavori anche in via Capo Frasca e nel parco della Maddalena e verranno ripulite anche le aree gestite dalle associazioni».

Abbandono

Ma il quadro generale resta in chiaroscuro: agli spazi curati fanno da contrappunto quelli in totale stato di abbandono, spesso legati a cantieri fermi da anni, cortili scolastici in disuso o proprietà private lasciate al degrado. Il regolamento parla chiaro: entro il 15 giugno di ogni anno, proprietari, conduttori e amministratori devono provvedere alla pulizia delle aree verdi private, mantenendole in buone condizioni fino al 15 ottobre. Le inadempienze sono tante. Basta fare un giro all’ingresso est della città, tra il Foro Boario e Silì, per trovare interi spazi soffocati da erba secca e sterpaglie. Peggio ancora in via De Gasperi, Ma il colpo d’occhio più desolante arriva dal rione Sacro Cuore: il cortile della ex scuola media Grazia Deledda, chiusa nel 2020 e destinata alla demolizione, oggi è un groviglio di verde incolto alto fino a due metri. «Dove ci sono cantieri non possiamo intervenire», chiarisce l’esponente della Giunta.

Disagi

Proprio la presenza di lavori potrebbe aver limitato la possibilità di operare all’interno del campo Coni, dove l’erba cresce indisturbata perfino al centro dell’anello da corsa. Un disagio non da poco per gli atleti. Qualche testimone racconta che pochi giorni fa il campione di giavellotto Jonatham Maullu, abbia passato più tempo a cercare l’attrezzo tra i cespugli che ad allenarsi. Una scena che racconta, meglio di tante parole, lo stato delle cose. «Occorre prestare la massima attenzione al rispetto delle regole antincendio», aveva dichiarato solo tre settimane fa il sindaco Massimiliano Sanna, richiamando il monito della Forestale. L’invito era chiaro: ciascuno deve fare la sua parte, Comune e cittadini. Ma la risposta è stata tutt’altro che corale.

