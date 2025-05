In periferia il postino non suona mai 

I consiglieri comunali del gruppo «Iglesias Avanti», Federico Melis e Gianna Concu, hanno presentato una mozione per affrontare i continui disservizi nella consegna della posta nelle zone rurali e nelle cosiddette «case sparse» del Comune di Iglesias. «Molti cittadini – si legge nel documento presentato al Consiglio – lamentano l’assenza di recapito domiciliare: la posta viene spesso lasciata presso esercizi convenzionati o deve essere ritirata all’ufficio postale centrale, causando difficoltà, soprattutto per anziani, soggetti fragili o persone prive di mezzi di trasporto».

I disservizi

Da circa un mese, la situazione è peggiorata ulteriormente: se prima i destinatari potevano semplicemente recarsi agli sportelli per il ritiro, oggi devono presentarsi ogni volta muniti di fotocopie dei documenti e nuove stampe delle deleghe. Una delle zone interessate è via Barega, dove risiedono numerosi cittadini. «Viviamo qui da 15 anni e la situazione non è mai cambiata – afferma Leonarda Maiorana, residente nella via –. Ogni volta che devo ritirare la posta di mio marito, devo portare la sua delega, la fotocopia dei suoi documenti e anche la fotocopia dei miei. I documenti vengono trattenuti dagli impiegati, così ogni volta dobbiamo riprodurre tutto su carta. Dopo tanto tempo hanno messo i nomi alle vie, ora chiediamo solo l’arrivo del postino».

La corrispondenza

La situazione, secondo quanto riportato nella mozione, comprometterebbe anche la ricezione di documenti importanti come atti ufficiali, bollette e comunicazioni sanitarie. I consiglieri chiedono che il Sindaco e la Giunta avviino un confronto con Poste Italiane, valutando la possibilità di sottoscrivere un protocollo d’intesa per migliorare il servizio, attraverso soluzioni come l’installazione di cassette postali collettive, la definizione di nuovi percorsi per i portalettere e l’adozione di strumenti digitali per la tracciabilità delle consegne. «È un disservizio eterno – spiega la consigliera Concu –, ma oggi non solo il problema non è stato risolto, è addirittura aumentato, con la richiesta da parte degli uffici di ulteriori documenti. Ormai hanno dato un nome anche alle vie delle periferie di Iglesias: non vedo quali problemi ci siano a servire anche i cittadini che vi risiedono». La zona di Barega, però, non sarebbe l’unica coinvolta. «Ci sono la regione San Lorenzo, Sa Stoia e molte frazioni, tra cui Nebida e Bindua – dichiara il consigliere Melis –. Chiediamo innanzitutto di regolamentare l’apposizione delle cassette postali e, considerando che anche il sindaco aveva sollecitato questo problema, contiamo sull’appoggio del Consiglio».

