In pericolo sul ponte, salvato dai carabinieri 

Ha parcheggiato la sua auto e poi si è disteso su uno dei pannelli del ponte Emanuela Loi che scavalca la statale 554. A notare nella tarda serata di martedì l’uomo, in evidente stato confusionale, sono stati alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. Una pattuglia di Monserrato è stata dirottata immediatamente sul posto. I militari si sono avvicinati all’uomo con cautela, mentre un’altra pattuglia dirigeva il traffico sotto il ponte, consentendo il passaggio delle auto. I due carabinieri con grande calma sono riusciti a entrare in confidenza con lui, parlandoci a lungo, per circa un’ora, e convincendolo a mettersi in una posizione di maggiore sicurezza. L’uomo ha raccontato loro dei suoi problemi e alla fine si è convinto a scendere. Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 che lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti.

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