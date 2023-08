In pericolo i gatti nell’ex stadio  «Aprite i cancelli tutti i giorni» 

Per i gatti di Sant’Elia è una corsa contro il tempo. All’interno del vecchio stadio, infatti, c’è una colonia felina regolarmente registrata e censita dal Comune che accoglie un centinaio di gatti. I volontari che li curano e accudiscono chiedono, da tempo, all’amministrazione di aprire i cancelli almeno una volta al giorno per poter garantire le cure necessarie, cibo e acque tutti i giorni. Richiesta che da settimane aspetta ancora una risposta e che adesso il capogruppo dei Progressisti Matteo Massa prova a sollecitare, portandoil “caso” in Consiglio comunale con una interrogazione. «Premesso che il vecchio stadio Sant’Elia è un bene di proprietà del Comune, soltanto l’amministrazione può autorizzare una modifica degli orari e delle modalità di accesso i volontari», spiega. «La colonia felina all’interno del rudere dello stadio Sant’Elia è gestita da persone che prestano l’opera in maniera totalmente volontaristica e che non riescono a garantire la perfetta cura degli animali dal momento che sono autorizzati a entrare nel vecchio stadio soltanto per poche ore (dalle 16 alle 18 circa) e solo due giorni alla settimana (il lunedì e il mercoledì). I volontari hanno più volte chiesto al Comune, di poter accedere alla struttura quotidianamente per completare le catture finalizzate alle sterilizzazioni, nutrire i gatti in modo adeguato e continuativo e garantire le eventuali e necessarie cure sanitarie», spiega Massa.

Da qui nasce l’interrogazione. «Premesso che secondo il regolamento comunale per la tutela e la gestione degli animali, il Comune promuove corsi di formazione in collaborazione con l’azienda sanitaria per il conseguimento della qualifica di gattaio con il conseguente rilascio del tesserino di riconoscimento e che alle persone munite di tale tesserino deve essere permesso l’accesso, proprio allo scopo di garantire l’alimentazione e la cura dei gatti, in qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, che cosa impedisce di rilasciare l’autorizzazione per l’ingresso quotidiano delle persone che assicurano la cura e la sopravvivenza dei gatti?». Non solo. «L’amministrazione», conclude Massa, « nel rispetto del regolamento, potrebbe aiutare i volontari della colonia, se necessario attraverso la messa a disposizione di una unità di personale che possa garantire l’accesso alla struttura comunale».

