In pericolo gli alberi monumentali 

Un patrimonio naturale e storico-culturale cittadino è in pericolo. Come è emerso dal monitoraggio del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, un Ficus microphylla dei Giardini Pubblici e una Prosopis torquata del Parco delle Rimembranze, due alberi dal grande valore identitario, in quanto iscritti al Registro degli Alberi Monumentali, sono stati colpiti da una grave infezione fungina, e necessitano ora di interventi urgenti per il trattamento della patologia.

Piazza Ingrao

Tutto ha inizio lo scorso maggio, quando il Ficus di Piazza Ingrao precipita sull’edicola sottostante, senza che una causa esterna possa spiegare un tale cedimento. Le analisi condotte individuano i motivi nell’infezione di diverse specie di funghi. Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica si attiva quindi per monitorare altri dieci esemplari arborei di grandi dimensioni in varie località comunali. Sette di questi risultano infetti, due dei quali sono alberi monumentali.

L’iscrizione al registro è subordinata al rispetto dei cosiddetti “criteri di monumentalità”, tra cui età e dimensioni dell’albero, pregio paesaggistico, valore storico e culturale, rarità botanica, forma e portamento, architettura vegetale. A Cagliari gli alberi che rispettano questi criteri sono sei: oltre ai due già citati, un altro Ficus in Piazza Matteotti, un’ Araucaria heterophylla in Vico VII San Giovanni, una Gleditzia triacanthos e un altro Ficus in Piazza Badas.

«Le piante sono state messe in sicurezza mentre vengono ultimate le analisi necessarie a definire un piano di intervento», spiega l’assessore al verde pubblico Giorgio Angius. «Poi verranno anche alleggerite così che possano sopportare meglio il periodo di malattia». Angius assicura che ulteriori controlli verranno effettuati anche sugli altri alberi monumentali: «Su tutti gli 8.000 alberi di Cagliari sono in corso valutazioni dello stato di salute iniziate fin da quando è stato dato l’appalto del Verde Pubblico, mentre per gli alberi che hanno un significato particolare per la città faremo ulteriori analisi microbiologiche approfondite».

Il botanico

Sono numerose le cause che potrebbero aver causato le infezioni riscontrate. «Gli alberi in città sono costretti a vivere su suoli resi impermeabili da asfalto e cemento, devono sopportare le emissioni degli automezzi e il surriscaldamento delle infrastrutture», spiega Gianluca Iiriti, responsabile del verde dell'Università di Cagliari. «A questo spesso si associano delle manutenzioni come le potature che, se non realizzate nei giusti modi e tempi, debilitano l'albero».

Se da un lato la prevenzione non è facile, secondo l’esperto per gli alberi monumentali è necessario un occhio di riguardo. «Considerando la loro importanza storica, i Comuni devono predisporre strategie di tutela con il supporto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell'Agenzia Forestas, così come definito dalla Giunta regionale».

