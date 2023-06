In pensione l’ortopedico dei centenari 

Ha lavorato per quasi 40 anni in trincea nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino e da qualche giorno è andato in pensione alla soglia dei 70 anni di vita. È Giulio Sorrentino, primario del reparto di Ortopedia per 22 anni, arrivato nel gennaio del 1984 in quello che all’epoca era un piccolo nosocomio di periferia.

Gli inizi

Nella sua lunga carriera Sorrentino, sangavinese d’adozione, ha visto di tutto. «Sono arrivato – racconta Giulio Sorrentino – quando l’ospedale di San Gavino era poco più di un poliambulatorio con pochi servizi mentre ora è diventato un vero e proprio nosocomio con tante eccellenze che giustificano anche la costruzione del nuovo ospedale da 250 posti. Abito a Cagliari, ma mi considero di San Gavino perché in questo paese ho mille legami. All’inizio Ortopedia era legata alla Chirurgia ma dalla fine degli anni Ottanta è diventata autonoma. Ogni anno ci sono quasi mille interventi e ricordo ancora con emozione quello (riuscito) per una frattura all’anca di una nonnina di Villacidro, Teresa Secci, 106 anni, che ha ripreso a camminare».

Numerosi anche i feriti per incidenti stradali. «All’epoca sulla 131 – racconta Sorrentino – non c’era lo spartitraffico centrale e non si contavano gli scontri tra auto con feriti gravissimi e spesso in codice rosso in bilico tra la vita e la morte. Fino al 2005 erano tantissime anche le amputazioni ai piedi e alle mani perché non c’erano i centri specialistici di Cagliari. Ancora oggi molti pazienti vengono a ringraziarmi, tra questi un agricoltore di Sanluri al quale con l’amputazione ho salvato la vita».

Giulio Sorrentino compirà 70 anni il prossimo 31 agosto: «Fosse stato per me sarei rimasto ancora nell’ospedale di San Gavino in cui, rispetto ai nosocomi di città, si registra una grande umanità nel rapporto con i pazienti e con il personale sanitario. Il reparto di Ortopedia è passato dai tre medici che aveva in origine a un organico di 11 specialisti e 24 infermieri, mentre in Chirurgia – tra pensionamenti e trasferimenti – sono rimasti pochissimi medici. «Tra gli interventi, almeno 200 all’anno per fratture al femore, ho operato diversi ultracentenari. In passato – racconta ancora Giulio Sorrentino – io ed altri eravamo soliti fare anche dei turni di lavoro di 33-34 ore. Io sono specializzato nelle protesi di anca e ginocchio: c’è una bambina che avevo operato quando aveva tre mesi per il “piede torto”, viene ancora a ringraziarmi. In ospedale ho stretto tantissime amicizie e all’Università ho studiato col sindaco Carlo Tomasi, per anni primario di Ginecologia e Ostetricia».

La squadra

Di Sorrentino tutti dicono un gran bene. «È stato un grande primario che ha raccolto il testimone di Ignazio Mereu e ha favorito una formazione europea che consente oggi di avere una équipe ortopedica formata e capace di affrontare i più impegnativi interventi sugli arti», dice Gianfranco Puddu, il primario facente funzioni.

