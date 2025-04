In pensione: la comunità abbraccia la sua dottoressa 

Dopo 42 anni di servizio instancabile, saluta i suoi pazienti per raggiunti limiti di età, la dottoressa Francesca Sanna, medico di famiglia a Meana Sardo. A renderlo noto la stessa professionista con un messaggio breve ma colmo di emozione e di affetto per gli ex pazienti, affisso alla porta dell'ambulatorio. La fine di un’era per generazioni di meanesi che in anni di sanità spesso senz'anima, hanno trovato in Sanna, un esempio di professionalità e abnegazione al lavoro fuori dal comune. Anni di dedizione alla causa in cui ha curato, ascoltato e rassicurato, diventando un volto amico e un punto di riferimento per centinaia di pazienti e familiari. «Colgo l'occasione per esprimere la mia più sincera gratitudine e riconoscenza a tutti quelli che mi hanno scelto come loro medico di fiducia, affidandomi la cura dei problemi sanitari dai più apparentemente banali a quelli più seri e drammatici – ha scritto Sanna - A voi tutti auguro ogni bene, salute e una vita serena e felice». Sentimenti e auguri ricambiati dai meanesi, come dimostrano anche i tantissimi attestati di stima postati sui social. Un’altra nota ha invece rassicurato i pazienti rimasti senza medico, annunciando l'arrivo a breve del medico sostituto nominato dalla Asl, che garantirà la continuità. (l. c.)

