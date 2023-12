In pensione il terrore degli automobilisti 

Una buona notizia per gli automobilisti di Assemini più indisciplinati: dopo 15.330 giorni di servizio va in pensione Antonello Pireddu. Sì, proprio lui, severissimo con il fischietto, al punto che un anonimo multato scrisse in un muro della cittadina con la bomboletta spray: “Dio perdona, Pireddu no”.

Chiusa a sua carriera in divisa con il ruolo di vicecomandante della Polizia locale, Antonello Pireddu saluta tutti e si racconta come una persona contenta del suo trascorso.

Come ha iniziato?

«Mentre frequentavo l’ultimo anno del Meucci sono stato selezionato come vigile urbano provvisorio e assunto il 3 maggio 1982. Il luglio successivo mi sono diplomato da studente lavoratore. Dopo un anno sono partito per il servizio militare e una volta congedato mi hanno impiegato il giorno stesso: era l’8 maggio 1984. E così per 42 anni ho svolto servizio ininterrottamente “per” e “nella” comunità dove sono nato, cosa di cui mi sento onorato».

Era il suo sogno?

«In realtà da ragazzo sarei voluto diventare avvocato matrimonialista. Poi mi sono innamorato del mio lavoro».

Gli inizi?

«C’erano ancora i carri e rimproveravo gli agricoltori che scordavano di accendere la lampada segnaletica».

I primi compiti?

«Da giovane insieme a quattro colleghi coetanei, asseminesi doc come me, volevamo migliorare una cittadina in forte espansione. Il personale era ridotto e la gente poco abituata al flusso automobilistico in costante aumento. C’era però un grande rispetto per la divisa. Il nostro arrivo ha stravolto la comunità. Negli anni Ottanta ci occupavamo anche del “giro lampade”, segnalando all’Enel quali fossero quelle fulminate. È stata poi la volta dell’ordinanza del sindaco Pietro Dessì che ci ha tenuti impegnati nell’allontanamento dall’abitato urbano degli animali da cortile».

La città e l’incubo Statale.

«Per me la Statale 130 è legata all’incidente per eccellenza che ha segnato una svolta nella comunità asseminese. Era il 9 febbraio 1983, i semafori non c’erano e morirono tre persone. La comunità rimase sotto shock e tutti si mobilitarono, manifestarono e protestarono per far cambiare le cose. I semafori furono installati, ma c’è ancora tanto da fare per mettere in sicurezza quella strada. Non esiste incarico peggiore di dover comunicare ai familiari la morte di una vittima della strada».

Capitolo multe.

«Ho sanzionato anche la Ferrari di Priamo Casula, il padrone della discoteca Eurogarden, grande amico. E ho sempre usato lo stesso fischietto Balilla regalatomi nel 1977 quando ero arbitro. Funziona ancora benissimo».

La prima multa?

«Il 5 ottobre 1981 a un cittadino di Elmas con una 127 verde».

Ora è in pensione.

«Cari automobilisti, indossate sempre la cintura di sicurezza. Ai pedoni ricordo la regola dei quattro sguardi, sinistra-destra, sinistra-destra».

