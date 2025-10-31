VaiOnline
La storia.
01 novembre 2025 alle 00:27

In pensione il “re” delle strisce blu  

Flashmob per Luigi Murru, il primo ausiliario del traffico diventato amico di tutti 

Quando nel 1991 anche a Quartu arrivarono le strisce blu, lui c’era. Luigi Murru 67 anni, fu tra i primi assunti della ditta che allora gestiva i parcheggi a pagamento. Da quel giorno è sempre rimasto al suo posto. Fino a giovedì quando per l’ultima volta è andato in strada a controllare il rispetto degli orari della sosta.Ultimo giorno di lavoro prima di salutare tutti e andare in pensione. Mai una parola contro, mai una litigata: tutti, anche quelli che hanno preso la multa, hanno voluto bene a questo uomo gentile che in tutti questi anni ha saputo farsi conoscere ed è diventato a volte anche un confidente. Tanto che Filippo Simbula presidente del CCN Sant’Elena Imperatrice ha chiamato a rapporto i cittadini e gli altri commercianti della zona per un flashmob culminato in un brindisi di saluto.

«Sono stato il primo» racconta Murru, «a occuparmi delle strisce blu nel 1991. All’inizio non è stato facile, capitava che ti guardassero un po’ storto. Toccava a noi cercare di far ragionare le persone che non ne volevano sapere di pagare. Poi però si sono abituati e tutto è andato meglio». E quel primo giorno se lo ricorda bene. «Ero in servizio tra via Vittorio Emanuele e piazza IV Novembre, mi guardavano tutti male», sorride al pensiero che invece adesso, «sono diventato amico di tutti. E la gente mi racconta anche le sue cose. Un paio di giorni fa ero in via Turati e una signora che aveva appena finito una visita medica, si è confidata mi ha raccontato del suo problema di salute. Si vede che voleva sfogarsi. E poi c’è l’amicizia con i commercianti».

Sempre presente

In strada non è davvero quasi mai mancato, «soltanto l’anno scorso quel maledetto fuoco di Sant’Antonio mi ha messo ko per qualche giorno. Ma per il resto, anche se ero influenzato, bastava prendere un’aspirina ed ero qui». I ricordi di tutti questi anni sono tantissimi. Tra questi ci sono anche quelli brutti. «Uno solo per la verità. Quando siamo rimasti fermi per due anni in attesa che rifacessero il bando dopo la scadenza. Eravamo in cassa integrazione, è stato durissimo». Tra le cose più divertenti le scuse che le persone si inventano per non pagare la multa: «Potrei scrivere un libro: chi era dal medico, chi era caduto mentre andava prendere l’auto, chi doveva scappare al bagno e così via».

Amico di tutti

Alla fine, nonostante le multe, ha conquistato tutto. «Il segreto? La gentilezza, basta quella per superare ogni difficoltà. Ed è incredibile l’affetto che mi circonda. Ora mi dedicherò a mio nipote, lo porterò agli allenamenti di calcio, ma davvero non riesco a realizzare. Mi sembra davvero stranissimo che non lavorerò più». Anche perché, magari non lo si vedrà più con la pettorina gialla ma di certo lo si incontrerà tutti i giorni in giro. «E che devo fare? Io sono di Quartu, abito a Quartu e adesso che avrò più tempo uscirò ancora di più». A festeggiarlo c’erano i suoi colleghi, suo figlio, che fa il suo stesso lavoro, i commercianti, ma anche tanti cittadini che in coro ripetono: «Luigi è entrato nel cuore di tutti».

