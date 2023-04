Una parte dell’ultimo Consiglio comunale è stata riservata a un saluto particolare. Dopo 16 anni di servizio in paese va in pensione il maresciallo dei carabinieri, Massimo Mancinelli. 57 anni, nato a Roma ma residente ad Ascoli Piceno, si è sempre distinto per la sua umanità e anche per la fermezza. In particolare, ha sempre mostrato disponibilità col Comune, Servizi sociali e scuola, nelle occasioni di sensibilizzazione sui temi che hanno coinvolto la popolazione come cyberbullismo, con i giovani, o nella sensibilizzazione e prevenzione delle truffe, nel caso degli anziani. Il Consiglio comunale si è svolto anche alla presenza dei rappresentanti delle associazioni, dell’arma, delle istituzioni territoriali, della scuola, oltre che dei cittadini. Il maresciallo ha ricevuto una targa di ringraziamento dalla comunità. ( g.pa. )

