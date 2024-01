In pensione il geometra del Municipio 

Conosce tutti i segreti di Muravera e Costa Rei, dal punto di vista urbanistico. E, soprattutto, conosce i cittadini di Muravera con i quali ha sempre avuto un ottimo rapporto. Da ieri però Roberto Deiana, autentico pilastro dell’ufficio tecnico comunale, è in pensione.

Entrò in municipio nel 1983, a 22 anni, come geometra coadiuvante dell’allora responsabile Aldo Aresu. Fu uno dei pionieri dell’informatizzazione dell’ufficio, alla fine degli anni Ottanta: «Creammo – ricorda Deiana – il primo registro informatico delle pratiche edilizie con l’OlivettiM24. Eravamo in pochi e l’ufficio di Muravera stava diventando importante. L’informatica e alcuni software ci furono di grande aiuto».

Da sempre, e in particolare negli ultimi anni, Deiana è stato un punto di riferimento per risolvere qualsiasi problematica: «Diciamo – spiega – che ho una memoria storica e dunque davo una mano dove potevo».

L’esperto geometra suggerisce anche quale potrebbe essere la ricetta per Costa Rei, terra (anche) di polemiche tra residenti della borgata e amministrazione comunale: «Ha bisogno di un riassetto urbanistico – aggiunge – e per farlo ci vuole l’impegno degli uffici e la volontà politica. Due cose che devono andare di pari passo. Ora si sta procedendo proprio così. Non vedo però grossi problemi di abusivismo come da altre parti anche se ci sono tante cose da sistemare». Deiana, infine, assicura che la sua disponibilità non verrà a mancare neanche adesso che è in pensione: «Se mi chiedono una mano io ci sono. Ho sempre cercato – conclude - di lasciare un buon ricordo nell’ufficio facendo capire che la cosa più importante è avere un buon rapporto con il cittadino». (g. a.)

