In pensione il comandante Passalacqua, per 28 anni comandante dei carabinieri 

È stato un punto di riferimento per la comunità sangavinese per 28 anni, e domani il luogotenente Sergio Passalacqua lascerà la stazione dei carabinieri di San Gavino per la pensione. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia organizzata domani alle 17 nell’aula consiliare.

L'iniziativa è un ringraziamento per il lungo servizio svolto nel territorio con dedizione, professionalità e alto senso delle istituzioni. «La partecipazione della cittadinanza - spiega il sindaco Stefano Altea - rappresenterà un segno di stima e vicinanza per una figura che ha accompagnato, con il proprio impegno, tanti anni di vita istituzionale e sociale del nostro Comune».

Il luogotenente Passalacqua, di Messina, fa i conti: «Ho raggiunto il massimo consentito. Non è un addio, solo un a si bi’ ». Due anni fa il luogotente (il figlio Gianluca comanda la stazione dei carabinieri di Gonnosfanadiga) ha ricevuto l’onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana conferita dal presidente Mattarella.

