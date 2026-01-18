VaiOnline
San Gavino.
19 gennaio 2026 alle 00:27

In pensione il comandante Passalacqua, per 28 anni comandante dei carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato un punto di riferimento per la comunità sangavinese per 28 anni, e domani il luogotenente Sergio Passalacqua lascerà la stazione dei carabinieri di San Gavino per la pensione. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia organizzata domani alle 17 nell’aula consiliare.

L'iniziativa è un ringraziamento per il lungo servizio svolto nel territorio con dedizione, professionalità e alto senso delle istituzioni. «La partecipazione della cittadinanza - spiega il sindaco Stefano Altea - rappresenterà un segno di stima e vicinanza per una figura che ha accompagnato, con il proprio impegno, tanti anni di vita istituzionale e sociale del nostro Comune».

Il luogotenente Passalacqua, di Messina, fa i conti: «Ho raggiunto il massimo consentito. Non è un addio, solo un a si bi’ ». Due anni fa il luogotente (il figlio Gianluca comanda la stazione dei carabinieri di Gonnosfanadiga) ha ricevuto l’onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana conferita dal presidente Mattarella.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 