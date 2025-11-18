In pensione dopo 55 anni il barbiere storico della città 

Una vita intera tra i rasoi, forbici e pettini. Monserrato saluta Giuseppe Massa, detto Tonio, che ha deciso di andare in pensione a 77 anni. Il barbiere della città la cui bottega in via del Redentore, per 55 anni è stata un punto di riferimento di generazioni.

Un mestiere iniziato a undici anni: la mattina sui banchi di scuola, la sera a fare pratica in un salone. «Ho iniziato qui nella mia Monserrato. Dopodiché ho iniziato a girare, prima a Cagliari, per poi andare a Pirri, Quartu, fino a La Maddalena». Nel nord della Sardegna, lontano da casa negli anni ’60, Tonio diventa il punto di riferimento per i marinai: Stavo bene, guadagnavo 40mila lire di stipendio, con vitto e alloggio, che con le mance arrivavano a 250mila lire. Il mio principale gestiva l’appalto della Marina, quindi venivano tutti da noi a tagliarsi i capelli. Una volta, con i miei colleghi abbiamo tagliato i capelli a 120 militari in un’ora e mezza». Lo stipendio era alto e le mance pure, ma la nostalgia lo ha riportato a casa: «Non c’era più spazio per la creatività, il taglio era uguale per tutti».

Così a 22 anni torna a Monserrato e apre il suo salone: quello dove resterà per tutta la vita, diventando parte della storia della città. «Le signore che andavano al mercato lasciavano da me i bambini. Generazioni intere che sono cresciute sulla mia poltrona. E con loro sono passati anche il prete storico, i sindaci che si sono avvicendati, personaggi della politica locale, commercianti, artigiani». Il suo salone ha visto epoche intere cambiare. I capelloni degli anni ’70 – lui incluso – si facevano settimanalmente shampoo, lozione e pettinatura. «Anch’io ero un capellone. Infatti una decina di giorni prima di sposarmi mia madre mi disse di andare a tagliarmi i capelli. Ma non andai. Erano altri tempi. Oggi i ragazzi vogliono tagli corti con la macchinetta. Anche i miei nipoti mi dicono che sono antico», dice ridacchiando. Non solo bei ricordi. L’alluvione del 2008 lo ha messo a dura prova, con un negozio da rinnovare totalmente, a causa dei danni all’arredamento. Oggi, mentre Tonio chiude il suo salone, guarda alla sua Monserrato con un misto di affetto e nostalgia. «Prima via del Redentore era piena di giovani e vita a nelle strade. Oggi è tutto diverso. Manca quel senso di comunità che avevamo prima».



