In pellegrinaggio alla tomba di Riva  

La processione di chi vuole porgere un ultimissimo saluto a Gigi Riva inizia dalla mattina. Da ormai un mese, da quando la Sardegna ha dovuto dire addio al suo mito calcistico di sempre, un flusso incessante e composto di persone, ogni giorno arriva al cimitero di Bonaria, a Cagliari, per rendere omaggio al campione, sepolto tra i generali dei Savoia, gli eroi della Resistenza e i nobili cagliaritani.

Lacrime e fiori

«L’ultimo saluto, anche se per me svolazza tra di noi e ci guarda dall’alto. Lui è ancora qui», lo dice con gli occhi lucidi Donatella Pisano, ieri in visita alla tomba della leggenda. «Avrei voluto rendergli omaggio nella camera ardente, ma c’era troppa gente e non ci sono riuscita, ma quel giorno mi sono ripromessa che sarei venuta appena possibile a salutarlo qui».

Il 22 gennaio 2024, Donatella assicura non lo scorderà mai: «È stata una vera tragedia. Ero, fino all’ultimo, convinta, che lui fosse fuori pericolo. Poi è arrivato mio marito e mi ha detto “è morto Riva”. Non mi sono più staccata dalla televisione: ho seguito tutto dall’inizio alla fine, non volevo crederci». La donna torna poi indietro nei ricordi al 12 aprile 1970: «Avevo 11 anni ed ero all’Amsicora. Io l’ho visto Gigi Riva e ci ho parlato, allora dicevo e sognavo di essere ero fidanzata con lui. È sempre stato il mio idolo. Ho tifato Cagliari perché c’era lui. Era un grande giocatore e un grande uomo. È diventato uno di noi: è stato adottato dalla Sardegna e si è comportato come un vero sardo, forse più sardo dei sardi».

Sciarpe e omaggi

Ed è vero che lo spirito di “Rombo di Tuono” è rimasto intatto fra la sua gente. Davanti alla cappella “D’Arcais”, che ospita il campione non ci sono più le sciarpe, i pupazzi e tutti gli omaggi che i tifosi hanno lasciato in questi ultimi trenta giorni. Solo i nastri rossoblù indicano che quello è il luogo in cui riposa il mito. «Per motivi igienico sanitari abbiamo dovuto ripulire tutto, abbiamo buttato i fiori secchi e tutti i regali che hanno lasciato li abbiamo messi in una scatola per consegnarli alla famiglia», spiegano le ragazze addette all’accoglienza in cimitero, «c’è un viavai continuo di persone molto educate e silenziose. Sostano qui massimo dieci, quindici minuti e poi vanno via. C’è grande rispetto».

Processione

Amore e rispetto che sono infiniti, come il suo ricordo e le sue gesta. «Il giorno dei funerali ero fuori Sardegna, con grande dispiacere e rammarico non ho potuto partecipare», dice Paolo Sessini arrivato davanti alla cappella in compagnia della moglie, «da quando il Cagliari grazie a lui ha vinto lo scudetto, io ho iniziato a seguire il calcio con più attenzione. Poi da emigrato è stato tutto più forte, con il lavoro era difficile andare a vedere una partita, ma divoravo la Gazzetta dello Sport e cercavo di stare sempre aggiornato».

Per Maria Elena Olianas è stato come perdere un padre: «Quando è arrivato in Sardegna, io ero studentessa al liceo, lo guardavano con ammirazione e lui ci sorrideva sempre. Da quando è morto sono venuta più volte a trovarlo e come se avessi voglia di confidarmi con lui. Anche se ancora non ci credo che dietro questo drappo rosso ci sia davvero Gigi Riva».

Tappa obbligata

Le fa eco Giovanni Demurtas, da Sassari a Cagliari per lavoro. «È una tappa obbligatoria, Gigi si merita questo e molto di più. Ora spero che gli venga dedicato un mausoleo, uno spazio solo per lui, per rendere omaggio al grande uomo che è stato, innamorato sino all’ultimo della Sardegna. E spero presto che gli venga intitolata anche una strada, anzi ogni Comune dovrebbe avere via Gigi Riva».

Ma sono davvero tanti i tifosi sardi e non solo che sperano in un altare dedicato al Mito, una meta per chi lo visto e vissuto, per condividerne aneddoti e trasmettere anche ai più giovani il ricordo dell’uomo diventato leggenda.

