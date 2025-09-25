VaiOnline
Giovanili.
26 settembre 2025

In passerella le Under rossoblù 

Dopo una stagione di grandi soddisfazioni, il settore giovanile del Cagliari è ripartito con sempre più entusiasmo e attenzione per la crescita dei propri ragazzi. Presentata ieri, nel locale Doppio Malto in viale Marconi, l'attività 2025-2026: un pomeriggio dove circa 200 fra giocatori, dirigenti e tecnici delle squadre dall'Under 14 all'Under 18 si sono ritrovati per un pomeriggio nel quale sono state tracciate le linee guida per la nuova stagione. Tra le principali gratificazioni dell'ultimo anno, la vittoria della Coppa Italia Primavera (celebrata con un video che ha ripercorso la finale di Milano) e la nomina di Fabio Pisacane allenatore della prima squadra. «Una scelta frutto del lavoro iniziato alcuni anni fa, che per un club come il Cagliari deve essere di particolare soddisfazione e orgoglio», ha detto il direttore generale Stefano Melis, «dobbiamo tenerla a mente tutti come stimolo: si può raccogliere qualcosa di grande. I successi poi non significano per forza vincere i campionati, e non è scritto da nessuna parte che tutti arrivino in prima squadra, ma bisogna godersi ogni singolo minuto in questo gruppo».

I messaggi

Sui volti dei ragazzi la gioia di far parte del Cagliari e la voglia di ottenere risultati. Con la società che si sofferma su messaggi e valori per far sì che crescano non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello umano. «Il consiglio è non perdere mai la passione: è la base di tutto. E vi sarete resi conto che il Cagliari rappresenta un popolo, oltre che una città», ha detto ai presenti il consigliere d'amministrazione Nicola Riva. «Trasferire messaggi positivi è fondamentale: in molti casi ci affianchiamo alle famiglie, supportando i ragazzi a livello tecnico e mentale», ha ricordato il nuovo responsabile Oscar Erriu. «Se valete la Serie A il Cagliari non se lo farà sfuggire: siamo molto attenti a questi particolari», ha aggiunto il direttore sportivo del settore giovanile Pierluigi Carta, che ha fatto anche un passaggio sul lavoro della Primavera (l'unica squadra non presente). «Siamo ripartiti cambiando tanto, con un nuovo tecnico come Francesco Pisano che ha fatto la trafila delle giovanili e può dare il suo contributo alla formazione dei ragazzi. Ripartiamo da capo per costruire una nuova base solida».

Gli staff

Questa la composizione delle selezioni del Cagliari. Under 18: allenatore Gianmarco Giandon, collaboratore tecnico Luca Tradori, preparatore portieri Giuseppe Nioi. U17: allenatore Matteo Mancosu, vice Antonio Ferraro, preparatore portieri Manuel Caria, preparatore atletico Jacopo Secci. U16: allenatore Federico Trudu, vice Francesco Deias, collaboratore tecnico Andrea Fantuzzo, preparatore portieri Andrea Vadilonga. U15: allenatore Davide Carrus, vice Giuseppe Atzori, preparatore atletico Paolo Masia, allenatore portieri Antonio Orgiu. U14: allenatori Francesco Atzeni (Cagliari) e Manuel Pierangeli (Alghero), collaboratore tecnico Francesco Serra, preparatore portieri Matteo Crobeddu. U13: allenatore Mirco Tocchi, preparatore atletico Mattia Boi.

