In passerella con gli abiti realizzati con materiali di riciclo 

Successo annunciato per “Miss Riciclo 2024”, uno degli appuntamenti più attesi nel cartellone dell’estate di Arbus giunta quest’anno alla 13esima edizione. Nell’anfiteatro della cittadina del Linas, gremito da una folla di spettatori arrivati da diverse parte della Sardegna, hanno sfilato modelle e modelli di ogni età, indossando abiti rigorosamente realizzati con materiali di scarto.

Sul podio di miss riciclo Caterina Lampis di Guspini, un abito lavorato con nastri di videocassette e cassette musicali intrecciati con l’uncinetto, mentre il corpino è stata ricavato da una vecchia tenda. Due bambine, Ginevra Paschino e Emma Lampis, hanno indossato i vestiti più originali, centinaia di tappi di sughero legati dalle mani abili delle mamme. In passerella anche l’abito degli ospiti del colonia penale di Is Arenas, sui materiali recuperati all’interno del locale, come vecchie lenzuola, hanno cucito ciuffi di lana di pecora, un detenuto presente ha suonato e contata, iniziativa all’insegna dell’inclusione sociale.

«Col riconoscimento del marchio nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico – ricorda la presidente dell’associazione Angerli nel Cuore, organizzatrice dell’evento, Adele Frau- il progetto coinvolge tutto il territorio. L’unicità è data anche dai temi sociali che tratta, come le spose bambine che hanno sfilato prima col vestito della prima comunione e poi con quello del matrimonio, oppure il tema della guerra con vecchi abiti di soldati, quello degli anziani nel tradizionale costume». (s. r.)

