In passerella canarini e pappagalli 

Un’esplosione di canti e colori che si trasforma in pura meraviglia: a DomusArT, fino a domenica, i visitatori potranno immergersi in un mondo di piume e cinguettii, ammirando oltre seicento esemplari di volatili dalle sfumature più varie. La mostra, organizzata dall’associazione Ornitologica Cellarium e dall’assessorato comunale alla cultura, non è solo per appassionati ed esperti, ma anche per tutti i curiosi desiderosi di scoprire le specie più affascinanti ospitate nella storica casa campidanese di via Neghelli.

Mostra unica

Dai canarini dai colori vibranti agli esotici pappagallini, ogni esemplare è stato accuratamente sistemato e catalogato per offrire al pubblico un’esperienza ricca di sorprese e scoperte. «L’attività oltre ad affrontare un tema di carattere culturale, didattico e ambientale, permetterà alle alunne e agli alunni del nostro istituto comprensivo dai 5 ai 13 anni di partecipare a un concorso dal tema “la fauna ornitologica e il nostro territorio”», spiega l’assessora Elisabetta Contini. Il concorso prevede un elaborato tra disegno su foglio A4 e un elaborato originale che riproduca la fauna ornitologia e l’ambiente naturale.«Questo permetterà a cinque alunni o alunne partecipanti di vincere un canarino con la sua gabbietta. Una giuria composta dall’associazione Cellarium premierà la loro creatività e originalità», aggiunge l’assessora.L’esposizione, aperta gratuitamente al pubblico, consente di far conoscere anche le specie di uccelli che popolano gli ecosistemi isolani.

Seicento specie

«Con questa mostra cerchiamo di rappresentare più o meno tutto il mondo ornitologico competitivo», aggiunge Giuseppe Ielo, vicepresidente dell’associazione, «ieri sono stati giudicati da una giuria composta da esperti arrivati da Spagna, Lazio, Umbria, e Calabria i vari esemplari, domenica ci sarà la premiazione. Inoltre è presente con i propri soggetti anche Stefano Bianchi, pluricampione mondiale di Quartu».In passato il Comune ha organizzato altre mostre con altre associazioni e il riscontro con il pubblico è stato molto positivo. «Questo appuntamento oltre a rappresentare un momento di notevole valore didattico ed espositivo, è l’occasione per promuovere e sostenere tra i giovani la cultura naturalistica», conclude l’assessora.

