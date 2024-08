In partenza un colosso di Intermare 

Courseulles Template è in partenza. I manufatti, realizzati nell’ambito di una commessa che Saipem ha commissionato al suo cantiere di Arbatax, verranno caricati domani su un cargo ormeggiato in porto. Giusto il tempo di mettere in sicurezza il gioiello di alta tecnologia metalmeccanica e il mercantile sgancerà le cime. Destinazione Courseulles sur Mer, in Normandia. È una delle stelle che, negli ultimi tempi, ha brillato nel portafogli commesse dell’Intermare che si conferma azienda in grado di garantire stabilità occupazionale al territorio. La realtà industriale di via Lungomare assicura lavoro (almeno) per i prossimi cinque anni e in forza alla concessione fino al 2036 il settore metalmeccanico in Ogliastra ha lunga aspettativa di vita.

Tra le commesse figurano, soprattutto, quelle che tecnicamente vengono denominate “subsea items”, in sostanza strutture che si adagiano sul fondale marino collegate alle piattaforme. Non manca la costruzione di un jacket, commissionato dal colosso Exxonmobil i cui lavori dovrebbero essere inaugurati il prossimo mese. È sempre dalla compagnia petrolifera statunitense, che opera sul mercato internazionale coi marchi Esso e Mobil, la commessa più duratura: Neptune, 24 mesi.

Intanto, la multinazionale resta in attesa di una risposta della Regione sulla concessione di 9 ettari di aree ex Cartiera. Nei mesi scorsi, in un vertice sollecitato da Confindustria, in linea con Cisl Ogliastra e Comune di Tortolì, a Saipem è stato chiesto un business plan e l’azienda ha confermato il carico crescente di progetti e di lavoro a medio-lungo termine e la necessità di spazi per le attività dell’Intermare.

