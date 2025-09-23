VaiOnline
Aeroporto.
24 settembre 2025 alle 00:42

In partenza per la Spagna con più di 60mila euro: sanzionato un 30enne  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fermato per un controllo prima di salire sull’aereo per la Spagna, ha dichiarato ai militari della Guardia di Finanza e ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di aver con sé mille euro. Ma la verifica successiva ha permesso di accertare che l’uomo, un trentenne di Uta, aveva nel bagaglio a mano molto di più: 60mila euro. Da qui il sequestro, come previsto dalla normativa, di una parte di denaro – in questo caso 37mila euro – come garanzia della sanzione.

L’operazione è scattata i giorni scorsi durante i controlli che vengono effettuati quotidianamente nell’aeroporto di Elmas. Il trentenne sarebbe dovuto partire per la Spagna ma la verifica di quanto aveva nel bagaglio a mano ha creato non pochi problemi perché i finanzieri e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno trovato molti soldi a differenza di quanto dichiarato dal passeggero («Ho mille euro con me»). Secondo la normativa in vigore, «sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea, sia per quelle dal territorio nazionale, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. In assenza di tale adempimento, scatta il sequestro di una quota del denaro, come garanzia della sanzione pecuniaria», hanno evidenziato dagli uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza.

Sono stati così sequestrati 37mila euro. Non si tratta di un episodio isolato nell’aeroporto di Elmas: negli ultimi mesi sono stati scoperti oltre 130mila euro non dichiarati, con relative sanzioni a carico dei responsabili. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto