In partenza per la Spagna con più di 60mila euro: sanzionato un 30enne  

Fermato per un controllo prima di salire sull’aereo per la Spagna, ha dichiarato ai militari della Guardia di Finanza e ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di aver con sé mille euro. Ma la verifica successiva ha permesso di accertare che l’uomo, un trentenne di Uta, aveva nel bagaglio a mano molto di più: 60mila euro. Da qui il sequestro, come previsto dalla normativa, di una parte di denaro – in questo caso 37mila euro – come garanzia della sanzione.

L’operazione è scattata i giorni scorsi durante i controlli che vengono effettuati quotidianamente nell’aeroporto di Elmas. Il trentenne sarebbe dovuto partire per la Spagna ma la verifica di quanto aveva nel bagaglio a mano ha creato non pochi problemi perché i finanzieri e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno trovato molti soldi a differenza di quanto dichiarato dal passeggero («Ho mille euro con me»). Secondo la normativa in vigore, «sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea, sia per quelle dal territorio nazionale, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. In assenza di tale adempimento, scatta il sequestro di una quota del denaro, come garanzia della sanzione pecuniaria», hanno evidenziato dagli uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza.

Sono stati così sequestrati 37mila euro. Non si tratta di un episodio isolato nell’aeroporto di Elmas: negli ultimi mesi sono stati scoperti oltre 130mila euro non dichiarati, con relative sanzioni a carico dei responsabili. (m. v.)

