Hanno tra i 18 e i 25 anni con sogni e speranze: sono circa 40 i ragazzi ogliastrini pronti a partire per Auschwitz, il 2 febbraio. Sabato una parte si è ritrovata in Comune a Tortolì per un corso di preparazione al “Promemoria Auschwitz”. «È un progetto di educazione alla cittadinanza europea - dice Irene Murru, assessore dei Servizi sociali - per accompagnare i giovani alla comprensione della complessità del mondo a partire dal passato e dalle sue narrazioni». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA