In partenza il colonnello Labagnara 

Cambio di guardia al comando provinciale di Nuoro, con il colonnello Elvio Sabino Labagnara che da lunedì sarà trasferito a Padova nel comando regionale. Al suo posto a Nuoro arriverà Gennaro Cassese, dal comando della Compagnia di Rho. Il saluto ufficiale di Labagnara ieri mattina. Il colonnello ha illustrato i risultati dell’ultima campagna estiva di prevenzione nel Nuorese. «Per me è stata un’esperienza entusiasmante in una terra così bella e in un comando così grande - ha sottolineato -, qui è bello perché si riesce ancora a fare il carabiniere avendo il contatto con le persone».

Durante l’estate sono state controllate 50 mila persone e 34 mila auto. Effettuati 40 arresti e 470 denunce. Circa 1.380 i reati in tutta la provincia, sequestrati 35 chili di sostanza stupefacente, 90 le persone segnalate alla Prefettura. Altre 36 persone denunciate perché alla guida ubriache. Arrestato un 53enne di Meana Sardo, per tentato omicidio con una zappa. A Brunella due uomini di Oliena sono sono stati arrestati per tentata rapina all’ufficio postale. Scoperti anche gli autori della truffa ai danni della mamma e della zia della presidente della Regione Alessandra Todde, mentre a Cala Liberotto due carabinieri di Bitti hanno salvato in mare tre bambini e il loro padre.

