In partenza i progetti Lavoras: assunti a tempo 58 disoccupati 

Sette cantieri e un’opportunità lavorativa di otto mesi per 58 quartesi disoccupati. Il progetti Lavoras, proposti dal Comune e finanziati dalla Regione lo scorso anno con 1 milione e 600mila euro, sono quasi pronti a partire. Dopo il via alle domane, c’è l’ultimo aggiornamento di pochi giorni fa pubblicato nel sito istituzionale del Municipio: «Sono in pubblicazione sul sito dell’Aspal gli elenchi provvisori degli ammessi e quelli dei candidati non ammessi».

I nuovi progetti partiranno a breve, una volta conclusi i dettagli burocratici delle assunzioni a tempo nei diversi settori del Comune: si va dagli interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e valorizzazione degli edifici pubblici - scuole, biblioteche, uffici comunali, centri culturali e sportivi - alla cura dell’igiene e del decoro urbano. Gli impiegati a tempo dovranno occuparsi anche del verde pubblico, gestione del cimitero, e del presidio di spazi pubblici come il parco Matteotti e il Poetto. E ancora: la valorizzazione di beni storici come il Nuraghe Diana, la Villa Romana e la batteria Carlo Faldi, e la salvaguardia della casa museo Sa Dom’e Farra.

Cinquantotto le figure professionali che saranno impiegate per otto mesi, quasi tutti operai stavolta, a differenza dei precedenti cantieri che richiedevano geometri e ingegneri diventati introvabili nelle liste di collocamento. Oltre a 52 manovali e personale non qualificato dell’edilizia, troveranno occupazione 2 impiegati amministrativi, un accompagnatore turistico e 3 esperti d’arte.

