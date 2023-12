In partenza i 23 progetti  finanziati con i fondi del Pnrr 

Sono in totale 23 i progetti che il Comune sta finanziando grazie ai fondi del Pnrr per un importo totale di oltre 12 milioni di euro. Dal monitoraggio effettuato dal tavolo tecnico si mostra che sono già andati a gara e aggiudicati tutti i lavori. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi per seguire l’andamento e l’esecuzione dei lavori e dei servizi.

Il primo blocco di sette progetti sarà incentrato sull’incremento dei servizi digitali offerti ai cittadini. Le ditte specializzate incaricate dovranno rendere più fruibili servizi come il Pago Pa, il nuovo sito del Comune, l’accessibilità alle prestazioni offerte dallo Spid e dalla Carta d’Identità elettronica, notifiche digitali e dall’app Io.

Il secondo blocco di progetti riguarda i lavori pubblici e spaziano dalla riqualificazione sul rio Mannu, la messa in sicurezza del costone roccioso vicino al tempio di Esculapio e del promontorio Su Casteddu. Ci saranno anche opere di prevenzione del rischio frana e idrogeologico, oltre al parco urbano fluviale e quello periurbano di Salomoni.

Oltre al progetto Iscol@ che ha già stipulato un contratto con la ditta esecutrice, le ultime prestazioni riguardano la messa in sicurezza degli scavi archeologici a Nora, i lavori per la strada litoranea di Santa Margherita e la messa in sicurezza del rio Tintioni.



