In parrocchia si insegna a risparmiare 

Consapevolezza: è questa la parola d’ordine al convegno sull’educazione finanziaria che si è tenuto nella sala della parrocchia della Santissima Annunziata. Perché a prescindere da quanto si guadagna, a fare la differenza è come si gestisce il proprio denaro. «Bisogna capire come spendere, in un’era in cui il mercato spinge tutti verso i consumi e c’è sempre meno risparmio», spiega Gianni Cossu, presidente e fondatore dell’associazione No-Profit “Socrate educatori finanziari Sardegna”, nata nel 2017. «Negli anni si sono rivolte a noi diverse persone che hanno avuto benefici dalle nostre consulenze. Sono diventate anche più virtuose rispetto al risparmio, al come spendere ma anche riguardo alle scelte finanziare e al momento dell’indebitamento o dell’accumulo». Il dialogo con gli attori sul territorio è fondamentale: «Stiamo cercando di stimolare le istituzioni in questo senso: la Regione, il Comune, la Fondazione di Sardegna, la Caritas, le singole parrocchie: riteniamo che fare rete sia molto importante. Il terzo settore è quello che sopperirà alla presenza sempre meno forte dello Stato».

«L’educazione finanziaria è uno strumento utile», commenta padre Daniele Giombini, parroco dell’Annunziata, «soprattutto per la fascia media della popolazione per potere fare spese oculate e riuscire a risparmiare per il futuro».

