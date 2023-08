In parrocchia i funerali del pescatore  

Il decesso è avvenuto per annegamento, di conseguenza, appare sempre più probabile il fatto che Roberto Brugattu, il pescatore trovato morto di fronte alle vecchie pompe della Sardamag, sabato pomeriggio, possa essere finito in acqua a seguito di un banale tragico imprevisto.

Forse nel tentativo di recuperare la lenza, o chissà per quale altro motivo, è probabile che abbia inciampato in uno dei pontili artigianali, di quelli sistemati vicino a riva che tengono alcune barche ormeggiate, e possa aver sbattuto la testa finendo in mare, col viso sott’acqua dopo aver perso i sensi. L’esame sul corpo del malcapitato ha escluso cause di natura violenta e proprio per questo, l’agenzia è stata autorizzata al trasporto della salma e all’esecuzione del rito funebre. Il funerale per dargli l’ultimo saluto si svolgeranno questa mattina a partire dalle 10.30 nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria in Sant’Antioco.

