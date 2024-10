In parrocchia i funerali del giovane di 27 anni assassinato ad Assemini 

La comunità di Villaspeciosa si appresta a dare l’estremo saluto al giovane Alessandro Cambuca, ucciso domenica scorsa ad Assemini. Il giovane lascia due figlie e una compagna in attesa di un bambino, che non potrà conoscere suo padre.

I funerali si svolgeranno alle 15,30 di oggi, nella parrocchia della Beata Vergine Assunta di via Giuseppe Manno. Il ventisettenne è morto in seguito alle ferite riportate nell’aggressione con un’arma da taglio, inferte da Fabio Concas, ventiquattrenne residente a Decimomannu con cui Cambuca e altri amici, condividevano per la notte una casa di via Tuveri, ad Assemini. Il gruppo di amici aveva trascorso la serata a Decimomannu, in occasione dei festeggiamenti per Santa Greca, poi, durante la notte il delitto.

Una brutta vicenda iniziata poco dopo le quattro del mattino, quando Alessandro Cambuca si trovava ancora a letto. La violenta aggressione a coltellate, subita dal giovane, ha dato solo il tempo di chiedere aiuto agli altri amici, che dormivano nella casa. Infine la corsa in ospedale, ma gli sforzi dei medici per salvargli la vita sono stati vani. Lo scorso mercoledì, nell’interrogatorio al presunto omicida, gli inquirenti hanno registrato la confessione e l’indicazione che hanno portato al ritrovamento dell’arma usata per il delitto. Il coltello è stato rinvenuto dai carabinieri in un canale di scolo nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Assemini.

