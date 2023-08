Un Giovedì di cultura, che si unisce alle diverse iniziative messe in campo per l’estate gavoese. Oggi dalle 19 nella Parrocchia di San Gavino il concerto di musica classica con l’Orchestra da Camera della Sardegna, diretta da Simone Pittau. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, approda in Barbagia dopo il successo dello scorso martedì al Conservatorio di Musica a Cagliari. L’ingresso sarà libero.

