In “paradiso” su prenotazione 

«Garantire il rispetto del carico antropico nel proprio territorio, ai fini di una gestione sostenibile e ottimale degli habitat, attraverso l'implementazione di un sistema di prenotazione degli accessi e monitoraggio dei flussi». È la richiesta arrivata nei giorni scorsi sul tavolo del comune di Baunei dalla Regione, su indicazioni del Ministero dell’Ambiente, relativamente alle misure di conservazione previste per i "Siti di interesse comunitario". L’invito a rendere effettivo il numero chiuso, che nelle spiagge baunesi è in vigore già da anni, è contenuto nei documenti relativi al “Sic Golfo di Orosei” allegati alla Delibera della Giunta Regionale del 19 marzo scorso “Rete Natura 2000. Approvazione delle misure di conservazione per 89 Zsc (Zone speciali di conservazione) e 4 Sic (Siti di interesse comunitario)”, che fa riferimento alla procedura di infrazione comunitaria riguardante la mancata ottemperanza di uno degli obblighi fondamentali della direttiva "Habitat".

Negli allegati è presente anche un riferimento preciso - alla voce “modalità di attuazione delle misure di conservazione” - alla necessità di proteggere al meglio la delicata spiaggia di Cala Luna, con una chiamata in causa dei due comuni confinanti che da sempre si contendono la giurisdizione: “I Comuni di Baunei e di Dorgali garantiranno il rispetto del carico antropico ai fini di una gestione sostenibile e ottimale dell'habitat – si legge nel documento - attraverso l'implementazione di un sistema condiviso di prenotazione degli accessi per Cala Luna”.

«La delibera si presenta come uno spartiacque rispetto alla gestione degli accessi nella nostra costa, prescrivendoci di adottare un sistema di prenotazione – commenta il sindaco di Baunei Stefano Monni - che possa garantire la piena efficacia del rispetto dei numeri previsti dal nostro regolamento comunale sulla fruizione dell’uso turistico del territorio; pertanto abbiamo già in fase di studio un sistema di prenotazione che sarà operativo già per la stagione 2025, in grado di garantire il rispetto effettivo del numero di presenze nelle spiagge a numero chiuso (300 Biriala, 700 Mariolu) dove vi è la piena giurisdizione baunese». Pienamente rientrante nella disposizioni il sistema di prenotazione, 250 posti prenotabili con un’app, per Cala Goloritzè. Diverso il discorso per Cala Luna, in cui è previsto un massimo di 900 presenze: «Stante la giurisdizione dei due comuni su Cala Luna e vista l’esortazione della Regione a mettere in atto un sistema condiviso di prenotazione degli accessi – rimarca Monni - confido in una fattiva collaborazione con Dorgali sia nella fase di studio che di messa in opera del sistema di prenotazione, che deve essere unico».

