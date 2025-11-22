«In palio non solo 3 punti» 

Sassari. La vittoria del Bra contro il Pontedera aiuta nella rimonta perché mantiene inalterato il distacco di 7 lunghezze della Torres dalla zona tranquilla, fuori dai playout. Però i rossoblù devono vincere a Livorno domani (20.30), perché il pareggio sarebbe soltanto un brodino per una grande ammalata, penultima a 8 punti solo perché il Rimini, che di punti ne ha ottenuto 11, è partito da una penalizzazione pesantissima: -15. Non a caso il tecnico Alfonso Greco, di solito cautissimo, ha detto: «In palio non ci sono solo tre punti». È uno scontro diretto, ma soprattutto la squadra sassarese ha bisogno di ritrovare un successo che manca da 13 giornate per riceverne una spinta emotiva che può aiutarla nella rincorsa.

I giorni passano

Purtroppo il calendario ha già consumato 14 giornate. Il cambio di panchina sarebbe stato meglio farlo almeno tre settimane prima, dato che ormai era chiaro come la Torres con Pazienza non riuscisse né a crescere né ad avere una propria identità. A differenza di tre stagioni fa, quando Greco fu richiamato dopo la parentesi negativa col tecnico Sottili, c’è più tempo ma anche maggior cammino da percorrere e non basteranno tre-quattro buoni risultati, ne occorreranno almeno il triplo.

Quale attacco?

L’avere ritrovato il gol col Perugia potrebbe avere sbloccato mentalmente l’attacco rossoblù, il meno prolifico della C con 6 reti. Nella gara del “terzo esordio” di Greco ha segnato Starita, schierato insieme a Diakite e Di Stefano, entrambi leggermente sottotono tanto che gli altri pericoli sono arrivati dal centrocampista Sala (promettente debutto da esterno destro anziché da interno) con due tiri respinti dalle prodezze del portiere, ma sul secondo è intervenuto Starita per il momentaneo 1-0.

«Ci saranno occasioni nelle quali Diakite e Musso giocheranno insieme, ma bisogna trovare equilibri», ha anche specificato l’allenatore. Per schierare i due centravanti occorrono alle loro spalle Mastinu o Carboni da trequartista ma anche un buon numero di cross, altrimenti si rischia di avere due boe nella costruzione dell’azione ma poca profondità. Probabile che il tecnico punti ancora su un centravanti (Diakite o Musso) e una punta più di movimento come Starita o Di Stefano, anche perché in trasferta bisogna essere rapidi nelle ripartenze.

