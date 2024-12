In palio metà promozione 

Altri centottanta minuti per decretare la squadra campione d’inverno in Eccellenza. Da otto giornate Monastir e Budoni condividono il primato e potrebbero arrivare appaiate al giro di boa. Un testa a testa appassionante, ma entrambe le battistrada devono guardarsi da Ossese e Tempio pronte ad approfittare di eventuali loro passi falsi. I galletti hanno un ritardo di quattro punti, gli uomini di Giacomo Demartis cinque.

Il confronto

Domani si gioca la penultima giornata di andata. «La lotta è apertissima», esordisce Simone Marini, allenatore del Calangianus, «tutt’e due hanno allestito le rispettive rose per disputare un campionato di vertice. Però le inseguitrici sono rivali scomode, hanno organici di valore e budget importanti. L’esito è tutt’altro che scontato».squadra di Marcello Angheleddu riceve la Ferrini, che domenica scorsa ha ritrovato il successo. I galluresi sono attesi al “Frogheri” da una Nuorese che non può commettere altri passi falsi. «Partiamo dal presupposto che non ci sono partite facili», aggiunge l’ex tecnico del Porto Rotondo, «la formazione di Cerbone troverà un avversario agguerrito e dovrà faticare, come il Monastir contro i cagliaritani, che cercheranno di cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria con la stessa Nuorese».

Le rivali

Al “Nino Manconi” di Tempio arriva il Li Punti, mentre al “Walter Frau” l’Ossese contro il Calangianus cerca il riscatto dopo la sconfitta col Monastir. «Per noi è una partita estremamente difficile contro una compagine che dispone di un organico molto ampio e profondo e tanti giocatori di esperienza», sottolinea Marini, «cercheremo di fare il massimo affrontando comunque l’impegno con grande serenità. Per quanto riguarda l’altro incontro, il Li Punti è in ripresa ma il Tempio oltre a essere una squadra forte può contare anche sul fattore campo».Il Calangianus, che poi mercoledì dovrà anche recuperare la gara col Carbonia, occupa la quinta posizione ma Marini non vuole che la sua squadra sia etichettata come sorpresa. «Ci sono ancora tantissime partite, il campionato è lungo. Stiamo facendo bene ma le sorprese si vedranno alla fine dei giochi. È un campionato davvero difficile e dalla quinta posizione in giù la classifica è molto corta».

Nelle retrovie

Nella zona calda, all’ultimo posto c’è il Barisardo che a Lanusei ospita il Villasimius. Anche qua la classifica è davvero corta. Dalla quintultima posizione all’ultima c’è un divario di cinque lunghezze. Spicca il derby Carbonia-Iglesias: i padroni di casa sono penultimi mentre gli uomini di Giampaolo Murru, che finora come l’Ossese non hanno mai pareggiato, stanno cercando di riavvicinarsi al quinto posto, che vale i playoff. Punti in palio pesanti pure nell’incontro tra il Ghilarza e il Taloro Gavoi. Infine il San Teodoro riceve l’Alghero. «Anche nella parte bassa è tutto da definire», chiude Marini, «tra qualche mese la classifica potrebbe essere rivoluzionata. Per esempio, il San Teodoro è una formazione costruita per fare un altro tipo di campionato e potrà risalire. Il Villasimius è un’altra compagine di spessore».

