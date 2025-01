In palio il primo trofeo 

Oristano. Dentro o fuori. Chi vincerà alzerà il trofeo al cielo e passerà alla fase nazionale. Chi perderà avrà l’onore delle armi e un applauso per il percorso fatto. Oggi alle 15, sui campi del Centro di formazione federale “Tino Carta” di Oristano, andrà in scena l’ultimo atto della Coppa Italia dell’Eccellenza sarda. Da una parte l’Ossese, la favorita, alla terza finale in quattro anni. Dall’altra il Villasimius, debuttante al ballo di gala ma già vittorioso in campionato sui bianconeri il 27 ottobre.

I bianconeri

A leggere la distinta si resta colpiti dai nomi dei giocatori. L’Ossese fa paura. È una delle poche compagini che può permettersi di fare turnover (lasciando in panchina Mascia, Bah, Franchi, Villa, Saba, Munùa) senza prenderle dalla capolista Budoni (lo scontro diretto è finito 0-0 domenica scorsa). «Sia noi sia il Villasimius, in realtà, disponiamo di rose abbastanza lunghe», ammette il tecnico ossese Giacomo Demartis, «entrambe potremo usufruire di variazioni durante la partita. Alcune sono state già fatte domenica scorsa in previsione futura. Arrivano in finale due formazioni che hanno grandissime qualità e una struttura importante. Rispettiamo il Villasimius, ha valori importanti, si sta abituando a calcare questi palcoscenici ed è più forte rispetto alla scorsa stagione. Sarà un match da vivere con una splendida cornice di pubblico. Dispiace soltanto che si giochi di mercoledì».

Il tecnico ex Ghilarza continua tracciando la meta sulla mappa e cullando ulteriori obiettivi . «Bisogna essere fieri di essere arrivati qui. Per quanto mi riguarda è un appuntamento importantissimo perché ci può portare a un percorso alternativo per cercare di salire di categoria. Abbiamo quest’intenzione. Perciò spero tanto che si lotti con grande intensità per ottenere questo risultato. Sia prima sia nell’arco dei novanta minuti».

I gialloblù

Settima posizione in campionato con 27 punti, a - 3 dalla zona playoff. Bel gioco e sfrontatezza in un 4-2-3-1 in cui spiccano l’esterno offensivo Argiolas e il nuovo acquisto Igene, prelevato dal Tempio. Il Villasimius veleggia col vento in poppa nei piani alti e attraversa un buon periodo di forma. «Contro il San Teodoro abbiamo interrotto una bella striscia di risultati positivi - esordisce con un leggero rammarico il tecnico Nicola Manunza - seppur la gara sia stata condizionata dalla nostra inferiorità numerica ( espulsione di Fernández ). Dal punto di vista della prestazione abbiamo dato continuità a quelle degli ultimi due mesi. L’Ossese? Abbiamo grande rispetto sia della sua storia recente sia della forza attuale della sua rosa, costruita con l’obiettivo di raggiungere la Serie D. Per prevalere servirà una partita di alto livello dal punto di vista tecnico, tattico, atletico e caratteriale e anche un pizzico di fortuna».

Manunza, arrivato alla corte di Matteo Lonis (il presidente) nel maggio 2023, in pochi mesi è riuscito a conquistare traguardi importanti. «È un’altra tappa storica per questi ragazzi dopo la finale playoff della passata stagione», persa proprio contro l’Ossese: «Entrambi traguardi inimmaginabili al mio arrivo, un anno e mezzo fa. L’attesa è sicuramente molto bella, come lo sarà l’atmosfera sul terreno di gioco. La vittoria di qualche mese fa, contro di loro, dà sicuramente fiducia e consapevolezza di potercela giocare. Questo è un campionato dove il risultato non è mai scontato e in una finale secca questo aspetto è accentuato».

La gara

In caso di parità dopo i novanta minuti di gioco ci saranno due tempi supplementari da 15 minuti ed eventualmente i calci di rigore. Chi la spunterà affronterà, nella fase a gironi propedeutica al passaggio ai quarti, il Montespaccato, club capitolino laureatosi campione della Coppa Italia di Eccellenza del Lazio. Due i match: andata a Roma il 12 febbraio, ritorno in Sardegna il 19.

