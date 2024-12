In palestra  per prevenire le malattie 

Lo sport fa bene e in particolare anche l’esercizio fisico adattato per le pazienti operate di tumore al seno. Così è partito il progetto della Asl del Medio Campidano che prescrive l’attività fisica in ambito oncologico rivolto a donne operate di tumore al seno per la prevenzione secondaria e terziaria delle complicanze legate alla neoplasia. L’evidenza scientifica riconosce l’esercizio fisico adattato come un valido strumento nella terapia di molte malattie e strumento fondamentale per condizionare il miglioramento della qualità della vita e la riduzione della mortalità.

«In questo progetto, rivolto a donne operate per tumore al seno, - spiega il manager della Asl Giorgio Carboni - la ginnastica è proposta come strumento per la prevenzione delle complicanze derivanti dalla malattia oncologica. Il progetto avrà la durata di 6 mesi e prevede 2 incontri settimanali per circa 40 donne divise in piccoli gruppi nelle palestre dei poliambulatori. (g. pit.)

