In palestra entrano solo i vandali 

La costruzione è iniziata nel 2000 ed è stata terminata nel 2008 con l’obiettivo di dotare Gonnosfanadiga di una struttura sportiva polifunzionale che potesse ospitare svariate discipline e attività sportive. Un flop milionario che qui molti chiamano “ecomostro”.

La struttura

Situato nella parte alta del paese, in via Mascagni, il progetto da quasi 5 milioni di euro, tra fondi comunali ed europei, si sviluppa su oltre 10mila metri: una palestra con tanto di terrazze all’aperto, un parcheggio, un campo da calcio e locali vari. La palestra venne realizzata con architravi e copertura in legno, occupando quasi 2mila metri quadri: un edificio dotato di palchi che avrebbe potuto ospitare fino a 300 spettatori, con campo da basket, calcio a 5 e pallavolo in un’area da allestire in base all’esigenza del momento. Fuori un altro campo da calcetto con manto sintetico. Dopo anni di abbandono, oggi questo luogo è utilizzato come discarica a cielo aperto con pneumatici abbandonati, lastre di coperture di edifici, pezzi d’auto, pedane in legno, scarpe, termosifoni, rifiuti elettrici, basi per ombrelloni, lattine e altro. Con il passare del tempo, la natura ne sta riprendendo possesso e la vegetazione avanza. Il campo da calcio esterno fatiscente, totalmente inesistente il manto sintetico, con le strutture da gioco divelte e appoggiate su un lato. La palestra è continuamente oggetto di atti di vandalismo: scritte di ogni tipo sui muri, tra cui svastiche e ingiurie contro i carabinieri. Nei locali di servizio, tecnici e spogliatoi distrutti, sono stati accesi anche dei fuochi, mentre altri sono stati usati come luogo riparato in cui fumare. Lo stato della struttura in legno, però, è quella che desta più preoccupazione per le pesanti travi già crollate o prossime al crollo, le reti completamente arrugginite, architravi mangiate da tarli, finestre frantumate, porte sfondate.

Le voci

Dell’edificio i gonnesi ricordano solo qualche sporadico utilizzo tra cui un cenone di Capodanno. Luigi Deias, residente di fronte alla struttura e consigliere di minoranza dice: «È colpa delle amministrazioni che si sono susseguite, nessuno ha fatto nulla. È rimasta abbandonata da subito, diventò per un po’ sede dei Barracelli, poi è andata distrutta perché non è mai stata fatta alcuna manutenzione. Rimetterla in sesto, secondo me, costerebbe quanto farne una nuova». Da Sisinnio Zanda, anch’egli consigliere e capogruppo di minoranza: «Nel 2015 si avviò un intervento per la messa a norma ma venne bloccato dal nuovo sindaco perché una trave era pericolosa, invitai a non fermare i lavori e a intervenire sul problema con un altro progetto, erano presenti anche i fondi. Non se ne fece più nulla. Successivamente l’amministrazione Orrù stanziò nuovi fondi e il progetto viene riproposto ogni anno ma non va avanti». Il sindaco Andrea Floris spiega: «Per la palestra abbiamo 700mila euro che non sono sufficienti, stiamo vedendo se riusciamo a trovare altri finanziamenti perché servirebbe circa un milione e mezzo di euro. È un pozzo senza fondo, un’eterna incompiuta. L’abbiamo ereditata in questo stato e stiamo cercando un modo per sistemarla, ma non è facile anche perché non c’è solo quella da ripristinare».

RIPRODUZIONE RISERVATA