In pagamento i contributi per i disabili 

Da mesi i contributi per i Piani personalizzati previsti dalla legge 162 erano bloccati. Un grave disagio per le persone con handicap grave, anche perchè il finanziamento ha la finalità di promuovere l'autonomia e fornire sostegno alla famiglia in cui è presente la persona con grave disabilità.

L'amministrazione Comunale, che provvede all'invio dei progetti alla Regione per l'approvazione ed il finanziamento entro i termini prestabiliti dal programma, fa sapere che finalmente sono in pagamento i contributi di gennaio e, dopo l’aggiornamento del sistema informatico, sono state avviate le procedure per le liquidazioni di febbraio con l'obiettivo di recuperare il ritardo e allineare i pagamenti.

«Consapevoli del sacrifico a carico delle famiglie, subito per il completamento dell’aggiornamento del sistema informatico di gestione della misura, si evidenzia che lo stesso si è reso indispensabile e non rinviabile anche al fine di scongiurare erogazioni non congrue rispetto al beneficio accordato o futuri blocchi e sospensioni nell’erogazione del contributo», afferma l’assessora comunale alle politiche sociali Anna Puddu.

