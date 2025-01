In paese una nuova centenaria 

Un’altra anziana che raggiunge il traguardo dei 100 anni a Sant’Antioco. Si chiama Maria Antonietta Massa ed è nata a Sant’Antioco il 30 Gennaio del 1925.

È passato un secolo, ma lei non lo dimostra: nonna Maria Antonietta è stata festeggiata ieri per il traguardo importantissimo, i suoi 100 anni, circondata dall’affetto di amici e parenti. È la terza di sette figli e ha festeggiato nella sua casa in via Nazionale, dove ha ricevuto la visita dell’assessora ai servizi sociali Eleonora Spiga che le ha consegnato una pergamena e un omaggio floreale da parte dell’amministrazione comunale in rappresentanza della comunità antiochense.

Madre di 5 figli, 13 nipoti, e 10 pronipoti la “nonnina” assieme ai presenti ha assaggiato la torta fatta in suo onore e ha brindato alla sua lunga vita. I ricordi soprattutto alla casa di via Castello dove è nata e al padre Antonio e alla madre Anna.

