«In paese regna il degrado»  

Marciapiedi e strade impraticabili a causa dell’erba alta, rifiuti sparsi un pò ovunque, terreni comunali che sono diventati una giungla, cimitero allo sbando, cartelli stradali mai ripristinati, pochissimi parcheggi per le persone con disabilità e tanto altro ancora. Saltano all’occhio le condizioni di degrado del cortile della casa degli anziani: è invaso dall’erba. È la fotografia scattata a Riola, territorio attraversato dai vacanzieri che si dirigono verso la costa del Sinis, dai consiglieri della minoranza.

Le accuse

Irene Erdas, Mario Cesare Secci e Giovanna Loche hanno deciso di presentare un’interpellanza. Chiedono al primo cittadino Lorenzo Pinna e all’assessore all’Ambiente Davide Demontis se e quando gli operai entreranno in azione per risolvere tutte le problematiche.

«È ormai sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono e di degrado di ampie porzioni del centro abitato - si legge nel documento - Per questo chiediamo all’amministrazione quali azione verranno intraprese per migliorare le condizioni del paese». C’è poi un avviso. Sempre nel documento i firmatari chiedono agli amministratori di evitare di ricordare i pochi interventi di abbellimento effettuati tempo fa come la posa delle piantine di lavanda sulla via principale, costate ben 11mila euro.

Il Comune

Le risposte arriveranno durante il prossimo Consiglio comunale, il sindaco Lorenzo Pinna però anticipa qualcosa: «Conosco bene i disagi, non serviva l’interrogazione. Purtroppo in servizio ci sono solo due operai, più quelli che lavorano saltuariamente grazie ai progetti di inclusione. A giugno la pioggia è stata tanta e ora paghiamo le conseguenze. Gli uffici stanno programmando tutti gli interventi per risolvere le problematiche. Non mi sento di dire però che il paese è abbandonato a se stesso. Mi sembra esagerato. I nostri operai, è giusto ricordarlo, si devono occupare anche delle campagne. Per quanto riguarda la casa degli anziani a breve verrà pubblicato il bando per la realizzazione dei lavori interni. A quel punto verrà eliminata anche l’erba alta che invade il giardino».

RIPRODUZIONE RISERVATA