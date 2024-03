In paese manca il pediatra 

Dal primo marzo, Settimo San Pietro è senza un pediatra. Notevole il malumore in paese. Il sindaco Gigi Puddu ha immediatamente segnalato il problema, sollecitando la nuova nomina in tempi rapidi. Nella sua lettera indirizzata alla Asl è detto che «nel Comune di Settimo San Pietro risiedono circa 7 mila abitanti con un un trend demografico che, al contrario di quanto avviene purtroppo nelle zone interne della nostra isola, risulta essere in costante crescita».

Un buon segno, ma i servizi vanno garantiti. «Si evidenzia con estrema preoccupazione – dice il sindaco – il disagio di tante famiglie residenti per l’assenza, nel nostro Comune, di medici pediatri a seguito delle dimissioni della dottoressa Mudadu. Nell’ultimo anno molte famiglie di Settimo San Pietro sono riuscite con molti sacrifici a fronteggiare questa criticità rivolgendosi alla pediatra del vicino Comune di Sinnai, la quale però ha annunciato il trasferimento a Sestu e Monastir dal 1° marzo scorso».

Nella sua lettera alla Asl il sindaco Puddu sottolinea «anche nei Comuni viciniori di Sinnai e Maracalagonis non vi è disponibilità di medici pediatri in quanto quelli presenti sono massimalisti o prossimi al pensionamento. Vista l’importanza del diritto all’assistenza per le famiglie residenti e in particolare per la popolazione in età pediatrica – conclude il primo cittadino – si richiede un tempestivo e concreto intervento da parte delle autorità competenti al fine di eliminare il grave disagio per la nostra comunità».

