In paese il pallone non rotola più 

Per il secondo anno consecutivo il calcio non trova spazio a Siliqua. Il violento nubifragio che il 26 e 27 ottobre del 2024 aveva provocato ingenti danni nel centro abitato e l’improvviso ingrossamento dei corsi d’acqua nelle montagne intorno a Monte Arcosu provocando anche una vittima, aveva anche reso inagibile l’impianto sportivo intitolato a Manuel Grassetti, che ancora oggi presenta i segni di quella drammatica giornata: il fondo erboso completamente divelto, vari danni agli spogliatoi e nei campi da tennis adiacenti. Così il Calcio Siliqua Asd neanche stavolta parteciperà al campionato di Terza categoria.

Lo stop

«Non ci sono più i presupposti per continuare l’attività», dichiara il 68enne Maurizio Grassetti, presidente del club, «molti dei nostri atleti hanno trovato un ingaggio in altre squadre e ormai è anche svanita la passione».

Il Comune

Una notizia che preoccupa il mondo sportivo locale. Ma una speranza arriva dalle dichiarazioni degli amministratori comunali, che si stanno attivando per trovare una soluzione al problema. «Lo stadio è una struttura di grande importanza e punto di riferimento per tutti», dichiara l’assessore Antonello Ghiani, «di fronte a questa situazione ci siamo attivati con le procedure necessarie per ottenere le risorse economiche indispensabili al ripristino. L’iter è stato avviato subito dopo il disastro, con la richiesta di finanziamenti per le differenti situazioni di emergenza».

Fondi

L’amministrazione ha ottenuto «un finanziamento di 69.974 euro per affidare la progettazione» e altri «680mila euro dalla Protezione civile regionale per rifare il manto in erba sintetica. Lo scorso marzo abbiamo anche ricevuto il progetto di fattibilità tecnico-economico che, allo stato attuale, è in attesa del parere preliminare del Coni. Quando arriverà saremo pronti ad affidare i lavori».

Spogliatoi

Ad agosto inoltre l’amministrazione «ha partecipato come capofila assieme al Comune di Decimoputzu a un ulteriore bando per la sistemazione e messa in sicurezza degli spogliatoi e dell’area loro antistante», aggiunge l’assessore, «con i relativi interventi di efficientamento energetico per un importo di 880mila euro comprensivi di fondi comunali».

Ottimismo

La sindaca Francesca Atzori è ottimista: «Siamo fiduciosi e pronti a restituire ai residenti quanto prima uno spazio fondamentale per la crescita e la socializzazione dei nostri giovani. Aggiungo che il nostro lavoro attento, constante e lungimirante, partito da uno studio accurato dell’assetto territoriale e da una pianificazione accurata di interventi di mitigazione del rischio, porterà ad avere finalmente una riduzione della pericolosità idraulica e idrogeologica in una vasta area critica del nostro paese».

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