In paese due villaggi di Babbo Natale 

Ci sono stati bambini che durante la loro infanzia non sono mai riusciti a vederne uno da vicino. Accadeva non molto tempo fa quando, in molti paesi della Sardegna, l’arrivo di Babbo Natale era considerato un vero e proprio evento. Roba da cittadini che avevano il privilegio di vederlo arrivare all’improvviso in qualche piazza e, in tempi più recenti, girare indisturbato nei centri commerciali.

Ora la figura di Babbo Natale sembra quasi inflazionata, anche nei piccoli centri come Dolianova dove, tra oggi e domani, di uomini con la barba bianca ce ne saranno addirittura due. Il primo nella sua “Casa” a Villa De Villa, il secondo nel “Villaggio” dell’oratorio di San Biagio. Due iniziative identiche: oltre ai dolciumi, i bambini potranno giocare con gli elfi, scattare una foto con Babbo Natale e spedire le loro letterine da uno speciale angolo della posta.

Il disguido

Ma perché due iniziative identiche in un centro con meno di 10mila abitanti? «Non sapevamo nulla dell’altra iniziativa – dice Patrizia Lallai, presidente di Memoria Doliae Episcopatum – abbiamo presentato regolare domanda in Comune e nessuno ci ha avvisato. Confidiamo nella curiosità dei bambini e degli adulti che magari avranno piacere di visitare tutti e due i villaggi. Tra noi e il Comitato di San Michele non c’è nessuna contrapposizione. Magari il prossimo anno si potrà pensare a un’iniziativa in comune».

Nessun ritorno al passato dunque, quando la rivalità tra Sicci e San Pantaleo, i due paesi che nel 1905 hanno dato vita a Dolianova, era ancora ben presente: «Anche noi non sapevamo dell’altra iniziativa – assicura Michela Siddi, presidente dell’associazione San Michele Arcangelo - noi la facciamo in oratorio per i nostri bambini ma le porte sono spalancate: nessuna rivalità, anche se un po’ di campanilismo è ancora presente».

L’assessore

Il problema sembra dunque l’assenza di un coordinamento tra associazioni e Comune: non è la prima volta che si sovrappongono iniziative anche di rilievo: «Eravamo a conoscenza di una sola iniziativa, in Comune è arrivata una sola richiesta – spiega l’assessore alla Cultura Chicco Fenu – in ogni caso non possiamo intervenire su eventi organizzati in strutture “private”, certo sarebbe opportuno organizzarsi meglio. Da gennaio proporrò un coordinamento, anche attraverso una chat, che metta in contatto tutte le associazioni in modo da evitare doppioni». E pazienza per quest’anno. I genitori dovranno però stare attenti a non far incontrare ai loro bambini due Babbi Natale nello stesso giorno: potrebbero confondersi e mettere in dubbio le loro certezze.

