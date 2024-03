«In paese ci sono trenta nuovi residenti» 

Pabillonis ha registrato un fenomeno demografico nel corso del 2023: ben 30 trasferimenti di residenza provenienti da varie località, sia sarde che della penisola. Ad alimentare i nuovi ingressi sono probabilmente i servizi o la vicinanza a grossi centri. «In un periodo in cui il calo demografico colpisce i centri più piccoli della Sardegna, questo fenomeno contribuisce al rallentamento significativo dello spopolamento e ovviamente si spera in una inversione di rotta», ammette il sindaco Riccardo Sanna. I nuovi residenti sembrano attratti principalmente dai servizi offerti e dalla tranquillità del paese. Il Comune, inoltre, offre agevolazioni per l'acquisto della prima casa e sostegni economici per i nuovi nati. «Al di là dei servizi per la prima infanzia che non sono scontati in paesi così piccoli, avere un asilo nido comunale con 20 iscritti ogni anno per noi è una cosa eccezionale», aggiunge Sanna.

Il comune finanzia il nido per quasi il 70 per cento con risorse di bilancio. Oltre a ciò, e in atto un’inversione di tendenza demografica che si registra con i dati di nascite e decessi: sono 15 i nuovi nati nel 2023 - tanti per un paese di 2500 anime - e in aumento rispetto al 2022 in cui il numero dei fiocchi rosa o azzurri si era fermato a dieci. Anche il dato della mortalità è migliorato: 38 i decessi, mentre nel 2022 ci fu il record, 49. (g. g. s.)

