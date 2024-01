In paese bacheche multimediali per dialogare con il Comune 

Il Comune sempre più vicino ai cittadini. In questi giorni sta terminando l'installazione nel paese di cinque bacheche multimediali interattive, grazie alle quali anche chi non ha dimestichezza con internet potrà consultare gratuitamente i documenti e restare aggiornato sulle attività amministrative. L'acquisto fu disposto dalla precedente amministrazione, su input dell’ex assessora Silvia Galimberti: «Conosco Franco Dalmonte da tantissimi anni ma non avevo idea di cosa avesse creato. Quando ho avuto modo di vedere e provare in prima persona la bacheca ho capito che sarebbe stato uno strumento molto utile nella comunicazione tra amministratori e cittadini. Erano disponibili dei fondi Pnrr e nel settembre 2022 abbiamo presentato domanda, ottenendo un finanziamento di circa 129.000 euro, fondi poi utilizzati per questo e per altri progetti».

Le bacheche sono state installate in punti particolarmente frequentati. La prima è vicino all'ingresso del parco di Santa Greca, la seconda alle scuole medie, una terza è nel parcheggio del Superpan e poi ne verranno installate altre due, nella zona del Banco di Sardegna e vicino all’aula consiliare.«È un prodotto unico - dichiara Franco Dalmonte, responsabile del progetto - ideato, sviluppato e realizzato a Decimomannu. Lo stanno utilizzando con soddisfazione sia in Sardegna che fuori: adesso farà felici anche i miei concittadini».

