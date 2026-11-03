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Guamaggiore
04 novembre 2026 alle 00:32

In paese arriva il genere noir 

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Parte con un appuntamento di prestigio la nuova stagione letteraria di Guamaggiore. Oggi alle 17,30 nell’ex Montegranatico, vicino a piazza dei Caduti, lo scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi, tra le voci più note del noir italiano, presenterà il suo nuovo romanzo “Il fattore Gatto” (Marsilio).

Autore di numerosi best-seller tradotti in diversi Paesi, Pulixi è già stato più volte ospite in Trexenta: «E ci torno sempre con piacere», sottolinea. L’incontro, occasione per dialogare con l’autore e approfondire le curiosità sulla nascita del libro, è organizzato dalla Biblioteca comunale di Guamaggiore in collaborazione con il Comune, la cooperativa sociale Tesauro e la Pro loco. Al termine, aperitivo conviviale con lo scrittore.

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