«In paese 200 famiglie in difficoltà» 

Nell’elenco ci sono famiglie che fino poco tempo tempo fa vivevano una vita senza grossi problemi. Poi è arrivata la perdita del lavoro, la difficoltà di trovare un’altra occupazione a causa dell’età avanzata e il bisogno di chiedere aiuto.

L’emergenza

È una delle tante fotografie scattata dai servizi sociali del Comune di Cabras. Circa 200 le famiglie in difficoltà: sono 80 quelle che vengono assistite mensilmente, poi ce ne sono altre 70 che invece vengono aiutate saltuariamente. «C’è chi magari un mese non riesce a pagare la bolletta della luce, chi dell’acqua - spiega l’assessore ai Servizi sociali, Laura Celletti - In quel caso interveniamo noi». Ma ci sono altre 40 famiglie che ogni mese vengono sostenute dalle volontarie che tendono la mano a chi, forse per vergogna, non chiede aiuto al Comune. Per quei nuclei familiari stanno raccogliendo generi alimentari che verranno donati in occasione del Natale.

L’evento

Nella cittadina è in svolgimento, su proposta dell’assessorato alle Politiche sociali, l’evento “Un Natale per tutti”. Fino a mercoledì 20 ognuno potrà dare il proprio contributo donando generi alimentari e prodotti di prima necessità nei punti di raccolta che si trovano all’interno dei supermercati. Ma sono presenti anche banchetti nelle scuole.

Il Comune

«Il numero dei nuclei familiari che necessitano di supporto non tende a diminuire, il che denota quanto sia allarmante la situazione sociale - spiega Celletti - Anche quest’anno è indispensabile chiamare a raccolta i cittadini affinché si faccia rete attraverso l’iniziativa solidale che da anni permette di aiutare le famiglie meno abbienti. Purtroppo la situazione è peggiorata con l’eliminazione del reddito di cittadinanza».

Le volontarie

L’iniziativa è supportata dai ragazzi dalla Consulta giovani e dalle associazioni Anteas e Vincenziane Sacro Cuore. Le volontarie corrono in aiuto a chi non vuole far conoscere la propria situazione al Comune e durante tutto l’anno distribuiscono tutto ciò che i cittadini donano.

«Sappiamo dove trovare chi non sta bene - racconta Consolata Chergia, una delle volontarie - Fa bene ricevere ma anche aiutare. Diamo una mano a famiglie numerose ma anche a ragazzi soli, rimasti senza nulla». La distribuzione dei doni verrà effettuata venerdì 22 sulla base di un elenco stilato dal servizio sociale comunale e dalle associazioni impegnate in prima fila.

RIPRODUZIONE RISERVATA