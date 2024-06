In ostaggio nella città cantiere 

Le scuole cittadine sono chiuse da due settimane. Anche gli ultimi esami di maturità sono oramai agli sgoccioli. Eppure a Nuoro, città che a fatica conta i 35 mila abitanti, senza l’assalto mattutino degli studenti, il traffico nelle ore di punta va comunque in tilt, come si ci si ritrovasse nel centro di un grande città. Complice un cantiere infinito in viale Trieste dove da giorni si sta rifacendo (non si lavora nel weekend) il marciapiede, e il traffico è a flusso alternato da un semaforo. Una situazione che sta mettendo sotto stress anche uno degli snodi più importanti della città, la rotonda del Quadrivio. E oggi la situazione potrebbe peggiorare. In città è atteso il sit-in di protesta di Coldiretti sull’emergenza animali selvatici nelle strade, che davanti alla Prefettura vedrà la partecipazione di alcuni trattori e un’altra strada chiusa al traffico.

Stress da cantiere

Tonino, in auto sotto il sole, protesta: «Ci vogliono sette minuti per percorre questa via, sono poche centinaia di metri» dice mentre è in coda in viale Trieste. Il semaforo, per chi dallo Zonchello si avvia in direzione del Municipio e piazza Italia, posto all’altezza dell’ex distributore di benzina Q8 prima della casa di riposo, è rosso. I parcheggi gratuiti tutti vietati. Dall’altra parte invece il disco rosso è poco dopo via Fiume. Sono più o meno 150 metri, ma bastano per mandare in tilt la città. Il poliambulatorio di via Demurtas è a un passo, così vicino ma così lontano. La via è obbligata, perché la galleria di Mughina è chiusa, la rotonda del Quadrivio va in tilt, congestionata dall’ingresso dell’ospedale Zonchello. Le ore critiche sono quelle di ingresso e uscita dagli uffici. Impossibile per chi deve attraversare la città avere alternative. I cantieri sono così: quando non si interviene c’è il degrado, quando invece si avviano tutti insieme è difficile gestire le proteste. A complicare ieri la viabilità, la chiusura di parte di via Toscana per chi arrivava da via Santa Barbara per la sostituzione di una tubatura.

Le incompiute

Sul tavolo della viabilità che dovrebbe prendere in mano il commissario Giovanni Pirisi, ci sono nodi irrisolti, e certo non di secondo piano. Ad aprile la Regione ha concluso il passaggio al Comune del centro Intermodale. Cantiere non ancora consegnato alla cittadinanza, e che dovrebbe garantire l’apertura dei parcheggi e del terminal di tutti i pullman. Struttura strategica per la città anche per accogliere le migliaia di persone in arrivo a fine luglio con l’Europeade ma anche per altre grandi manifestazioni come il Redentore. L’ex Giunta Soddu ad aprile aveva annunciato la svolta («ora manca solo fissare l’inaugurazione») ma a sessanta giorni il centro Intermodale non decolla. La galleria di Mughina, sfogo naturale per chi è diretto nelle zona della Baronia e dell’Ogliastra, alternativa alla viabilità del centro città per “circumnavigare” l’abitato, è chiusa in attesa di risolvere i problemi di stabilità, come la Pedemontana, vietata per caduta massi.

