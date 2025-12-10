In ospedale una 52enne investita  

Il trasporto in ambulanza all’ospedale Santissima Trinità è stato disposto per pura precauzione. Le condizioni della donna di 52 anni investita ieri sera in via della Pineta non erano preoccupanti (è stato assegnato il codice giallo), anche se la paura non è certo mancata.

L’incidente è accaduto verso le 18,30, davanti alla chiesa di San Pio X, poco distante dalla rotonda dell’Amsicora. La dinamica esatta dovrà essere chiarita in ogni suo dettaglio dalla Polizia municipale intervenuta sul posto, perché non si sa ancora se la vittima stesse attraversando la strada sulle strisce o no.

Ciò che è certo tuttavia è che quel tratto di strada, soprattutto di notte, non garantisce la sicurezza necessaria, sia per la scarsa sicurezza che per la velocità con cui le auto lo attraversano.

Basti ricordare il recente incidente accaduto a ottobre quando un anziano automobilista aveva travolto una persona sul marciapiede. A pochi passi dal sagrato della chiesa di San Pio X.

