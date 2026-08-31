«In ospedale servono ortopedici e anestesisti» 

Prima un incontro a Cagliari tra la sindaca Francesca Mattana, il consigliere delegato alla sanità Corrado Sanna e il direttore generale della Asl Aldo Atzori, poi una nota allo stesso dg e alla governatrice Alessandra Todde per «potenziare l’ospedale con un approccio collaborativo ma anche vigilie e attento».

Sono le mosse della prima cittadina di Muravera per cercare, in qualche modo, di rilanciare il San Marcellino. «Abbiamo proposto l'istituzione di una struttura dipartimentale di Ortopedia», sottolinea Mattana, «oggi a Muravera non è presente alcun ortopedico e anche le semplici fratture finiscono per intasare gli ospedali cagliaritani».

Occorrono poi anestesisti. «Le liste d’attesa negli ospedali cittadini sono lunghissime», aggiunge la sindaca, «mentre le sale operatorie di Muravera sono da tempo semi vuote. Per rendere concreto questo potenziamento il San Marcellino ha bisogno di anestesisti».

C’è anche la richiesta per la ripresa delle prenotazioni degli esami mammografici e - per quando riguarda la medicina territoriale - di un nuovo pediatra, perché lo scorso 31 luglio è andato in pensione il dottor Gianni Sanna. Lo stesso manager della Asl il 6 giugno del 2025 nell’Aula consiliare “Piero Loddo” di Muravera annunciò «l’inaugurazione di una nuova fase, fatta di dialogo, scelte condivise e aiuti reciproci. Ortopedico? Quasi risolto». Sono trascorsi 15 mesi senza che ancora ci sia stato alcun risultato.

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