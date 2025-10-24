In ospedale servizi cancellati e caos 

Caos all’ingresso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria con tantissimi pazienti in piedi in attesa di una visita specialistica, del pagamento del ticket o delle analisi del sangue. I posti a sedere sono insufficienti e si trovano in spazi angusti in mezzo alle porte che si aprono di continuo con correnti fredde e nessun rispetto per la privacy dei cittadini.

Nessuna riservatezza

Lo denuncia Luca Vaccargiu, volontario del gruppo Cittadini Attivi San Gavino: «Il servizio all’ingresso del nosocomio presenta diverse carenze che andrebbero migliorate per garantire un'esperienza più dignitosa e rispettosa ai pazienti e ai loro familiari. L’ingresso è spesso congestionato da persone in attesa, l’ufficio ticket è stracolmo e il personale addetto al controllo chiede informazioni personali senza discrezione o rispetto della privacy, creando situazioni imbarazzanti per chi è costretto ad ascoltare. Le attese sono in ambienti molto stretti e inadeguati, addirittura nel corridoio di Radiologia, dove passano in continuazione pazienti in carrozzina e in barella, creando situazioni di disagio e pericolo per la sicurezza».

Orari nuovi

Ora la situazione è peggiorata perché da oltre una settimana il servizio prelievi ha cambiato le procedure in modo non chiaro e le prenotazioni si possono fare solo allo sportello del ticket all’ingresso dell’ospedale e non al Cup con conseguenti disagi per gli anziani e, in particolare, per i tanti pazienti da tutto il Campidano e dalla Marmilla. «I prelievi - continua Vaccargiu - cominciano alle 9 (prima erano alle 7.30) e costringono i pazienti a stare a digiuno per tante ore. È auspicabile che vengano apportate migliorie per ridurre lo stress e l’ansia dei pazienti e soprattutto per garantire un servizio più efficiente e rispettoso. Il paziente è al centro dell’attenzione e dovrebbe essere trattato con più dignità e rispetto fin dal primo ingresso».

La protesta

Chi va in ospedale per curarsi rischia di ammalarsi di più. «All’ingresso ( vicino alla guardiola) è tremendo sostare a causa del continuo aprirsi e chiudersi della porta principale – racconta Paolo Pilloni, pensionato – con correnti fredde provenienti dall’altra porta sempre aperta. Una persona sana rischia di prendersi una broncopolmonite e, ancora dopo mesi, questa situazione permane. È possibile che i responsabili amministratori della sanità pubblica non trovino soluzioni degne di una struttura sanitaria di livello almeno sufficiente?».C’è poi la scomparsa di alcuni servizi come quello per i pazienti stomizzati. Lo evidenzia Sergio Zedda, pensionato: «Anche io ho subito un intervento e ora è stato annullato il servizio per i pazienti stomizzati. Chi ha bisogno deve recarsi a Cagliari presso la Cittadella e c’è da tener presente che si ha a che fare con pazienti anziani in molti casi non più autonomi. Ho mandato una mail in segno di protesta all’Urp. Nel Medio Campidano gli stomizzati sono tantissimi. Purtroppo stiamo facendo tanti passi indietro nella sanità pubblica».

