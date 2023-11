«In ospedale mancano medici: la Regione rispetti gli impegni» 

All’indomani della presentazione dell’atto aziendale per il prossimo triennio non mancano le polemiche attorno alla situazione dell’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili: il sindaco di Escolca e consigliere regionale Eugenio Lai, assieme ai colleghi del gruppo di minoranza (Daniele Secondo Cocco, Antonio Piu, Diego Loi, Laura Caddeo e Maria Laura Orrù), ha presentato un’interrogazione sui continui ridimensionamenti dei servizi assistenziali e del personale ospedaliero e territoriale.

«Il Distretto sanitario di Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta - ha detto Lai - è un punto di riferimento per la popolazione dei Comuni dell’interno. A seguito della drastica riduzione delle assunzioni, dei pensionamenti e dei continui trasferimenti in altre sedi del personale dipendente, si è venuta a creare una grave carenza del personale medico e infermieristico in organico a fronte di una sempre maggiore richiesta di visite ed esami da parte dei cittadini con il conseguente aumento delle liste di attesa».

Alle assenze della fisiatra, dell’oculista e dell’otorinolaringoiatra si è aggiunta quella della pneumologa, che garantisce la presenza solo il martedì pomeriggio. «Si è notevolmente aggravata - si legge nell’interrogazione - la situazione del reparto Dialisi, l’unico nel territorio, che opera in condizioni critiche con un organico notevolmente ridotto rispetto alle esigenze attuali». Quindi l’appello alla Regione perché le promesse sui presidi ospedalieri dell’interno vengano mantenute.

RIPRODUZIONE RISERVATA