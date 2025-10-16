In ospedale la madre di Sempio. Estradato il teste romeno 

Milano. Ieri Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Lo scorso aprile aveva accusato un malore mentre era in caserma ascoltata dai carabinieri. «Ho avuto dei capogiri ma non sono svenuta», aveva spiegato successivamente Ferrari, che è stata sentita dai carabinieri anche lo scorso 26 settembre, giorno di perquisizioni nell’inchiesta bresciana sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.

E intanto è stato estradato in Italia, ed è atterrato ieri all’aeroporto di Malpensa, Flavius Savu, il 40enne di origine romena che deve scontare cinque anni di carcere per l’estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola di Garlasco (Pavia). Savu, che era stato arrestato lo scorso 9 settembre in Svizzera dopo sette anni di latitanza, è stato trasferito al carcere di Torre del Gallo di Pavia. Di lui si è tornato a parlare nei mesi scorsi per un presunto collegamento con la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. In un’intervista televisiva rilasciata durante la latitanza, Savu si era detto disposto a fare nuove rivelazioni sul delitto di via Pascoli, sostenendo che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dopo che aveva scoperto «un giro di scandali sessuali nel santuario della Bozzola».

Infine sul caso Garlasco è intervenuto ieri Raffaele Sollecito, già condannato, poi assolto, poi condannato e infine definitivamente assolto per l’omicidio di Meredith Kercher di 18 anni fa. «Viviamo in un mondo nel quale si censurano battute fatte verso le minoranze ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente - ha detto in video su TokTok - Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco e la cosa mi intristisce molto».

RIPRODUZIONE RISERVATA